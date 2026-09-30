Se cargan ánodos de cobre para su envío en una planta de procesamiento en El Olivar, Chile.
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Agencia Bloomberg
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Chile registró en agosto su peor mes de producción de cobre en más de 15 años, profundizando el retroceso del mayor proveedor mundial del metal, una caída que contribuye a explicar la escasez de oferta y los precios récord.

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