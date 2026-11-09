En entrevista exclusiva con Gestión, Santiago Thomassey, managing director de Siemens para Perú y Ecuador, detalló las oportunidades en minería, infraestructura y agroindustria, así como los planes para fortalecer la fabricación local y elevar la productividad mediante inteligencia artificial.

“Dependiendo del año, porque está muy atado al tema de los proyectos, Perú podría variar del 15% al 20% de la contribución en nuestra región, que abarca a todos los países de Sudamérica excluyendo a Brasil”, explicó el ejecutivo al dimensionar el peso del mercado peruano en las operaciones regionales de la compañía.

El salto minero y la diversificación industrial

Uno de los cambios más importantes en el negocio local de Siemens es el avance de la minería. Si bien históricamente la operación peruana ha tenido una fuerte presencia en infraestructura y distribución eléctrica (utilities), el año pasado el volumen de ventas de los segmentos industriales, incluida la minería, alcanzó por primera vez un nivel comparable al de distribución eléctrica.

El resultado responde, en parte, a la apuesta de la compañía por las soluciones para operaciones mineras, un segmento en el que Perú se ubica entre los mercados más importantes de Siemens en Sudamérica. Según Thomassey, el país puede ocupar el primer o segundo lugar de la región en soluciones para minería, dependiendo del año y de los proyectos que se ejecuten. La empresa busca aprovechar nuevas oportunidades en proyectos mineros y en la producción de minerales vinculados con la transición energética.

“En el Perú, el proyecto que se está buscando es de minería de roca de litio, algo más parecido a la minería convencional que hace el país. Y ahí nosotros tenemos mucha tecnología para poder aplicar con gemelos digitales y sistemas de simulación”, precisó Thomassey.

Infraestructura de transporte y la meta de US$ 100 millones

En infraestructura, Siemens mantiene su objetivo de concretar US$ 100 millones en proyectos de gran envergadura, aunque reconoce que algunas iniciativas se han postergado. El ejecutivo destacó que el crecimiento del ejercicio anterior se sostuvo en el negocio convencional, sin depender de un contrato extraordinario como ocurrió en su momento con el equipamiento del aeropuerto Jorge Chávez. La compañía participó desde el inicio en el suministro de los sistemas de electrificación para la ampliación del terminal, en coordinación con Lima Airport Partners (LAP). Este proyecto fue uno de los factores que impulsaron sus ventas en el país en años anteriores.

La compañía sigue de cerca los proyectos de transporte masivo que podrían abrir nuevas oportunidades comerciales en los próximos años. Entre ellos figuran las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, así como la renovación y expansión de la Línea 1, en la que Siemens ya participó con trabajos de modernización de su sistema de alimentación eléctrica.

“Estamos muy expectantes de lo que es la Línea 3 y la Línea 4, en términos de la concepción y la posibilidad de que progresen y se definan esos proyectos, como también la renovación y expansión de lo que hoy es la Línea 1 del Metro”, indicó el directivo.

Alianzas en agroindustria y el desafío del agua

Fuera de la minería y el transporte, Siemens busca ampliar su presencia en la agroindustria mediante soluciones para sistemas de riego. La compañía observa oportunidades en un sector que recibe inversiones para tecnificar sus operaciones y aprovechar nuevas áreas de cultivo.

“Estamos firmando algunas alianzas locales para tener mayor protagonismo en la industria del riego. Trabajamos fuertemente con fabricantes locales de bombas que son grandes proveedores de este sector”, señaló Thomassey.

En paralelo, la empresa busca desarrollar su negocio en tratamiento y distribución de agua. Si bien señala que ya cuenta con soluciones de automatización y supervisión en el mercado peruano, todavía espera concretar la instalación de sistemas inteligentes para detectar fugas, una tecnología que permitiría reducir las pérdidas de agua y el consumo energético asociado con su transporte.

“Tenemos sistemas que hacen detección inteligente. Todavía no hemos podido vender uno o instalar uno acá en el Perú, pero nuestra expectativa es poder desarrollar uno”, explicó.

Santiago Thomassey, managing director de Siemens para Perú y Ecuador, destacó el potencial de la digitalización en la industria minera. Quellaveco, desarrollada con tecnología de Siemens, es un referente de este avance en el país. (Foto: Siemens)

Fabricación local y productividad con inteligencia artificial

Siemens desarrolla parte de su producción local mediante franquiciados autorizados, un modelo que le permite fabricar y adaptar soluciones en el país sin contar con una planta propia. Actualmente, tiene dos franquiciados y busca ampliar las líneas de productos que pueden desarrollarse bajo este esquema.

“De todos los proyectos que se vendieron de la franquicia S8 el año pasado, el 100% fue producido y ensamblado en el Perú”, detalló Thomassey sobre esta línea de tableros eléctricos de baja tensión.

La compañía también busca expandirse en el mercado de consumo domiciliario. Tras iniciar la comercialización de productos eléctricos Siemens en grandes cadenas, ahora apunta a desarrollar una nueva línea denominada S4, también tableros eléctrico de baja tensión, y a incorporar un franquiciado que permita ampliar su capacidad productiva. Por el momento, descartó que el siguiente paso sea instalar una línea de fabricación propia para los productos destinados al hogar.

En materia de eficiencia operativa, la meta es elevar la productividad mediante herramientas de inteligencia artificial. “Tenemos el foco en aumentar la productividad en un 20%, y lo hacemos no a costa de personas, sino ganando negocios y disminuyendo costos mediante el uso de la IA como herramienta para acelerar ese proceso”, concluyó el ejecutivo.