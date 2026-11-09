Siemens Perú proyecta crecer entre 15% y 16% en su año fiscal 2027. El negocio minero y los proyectos de infraestructura figuran entre las oportunidades para ampliar sus operaciones en el país. (Foto: Siemens)
Siemens Perú proyecta crecer entre 15% y 16% en su año fiscal 2027. El negocio minero y los proyectos de infraestructura figuran entre las oportunidades para ampliar sus operaciones en el país. (Foto: Siemens)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Durante años, el negocio de Siemens en el Perú estuvo bastante ligado a grandes obras de infraestructura y a la distribución de energía eléctrica. Ahora, otros segmentos empiezan a ganar terreno en su operación local. Para su año fiscal 2027, que comenzó en octubre, la multinacional alemana apunta a crecer entre 15% y 16%, después de haber registrado un avance equivalente a aproximadamente el doble del crecimiento del mercado peruano en el ejercicio anterior. ¿Cuáles son los sectores que impulsarán ese crecimiento y qué proyectos podrían ampliar su presencia en el país?

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