Perú registra expansión exportadora a mayo de 2026. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La cifra representó un incremento de 3.7% frente al mismo periodo del año pasado (6,618), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Por número de empresas, predominaron:

  1. Microempresas: 3,988
  2. Pequeñas empresas: 2,248
  3. Gran empresa: 412
  4. Empresas medianas: 212

Baja diversificación de productos y destinos

En detalle, el 55.1% de las compañías (3,782) envió a un solo destino y apenas el 4.6% (314) tuvo presencia en 10 o más mercados.

Además, de las 2,579 empresas que enviaron un único producto a un solo país, 70.3% fueron microempresas, el 20.6% pequeñas, el 4.8% grandes y el 4.3% medianas.

Considerando estas características, 70 empresas exportaron únicamente a México, y de estas, 15 se especializaron en páprika. La particularidad muestra la sensibilidad de las empresas frente a posibles cambios en políticas comerciales por la baja diversificación en productos y destinos.

No obstante, en términos de valor FOB, las grandes empresas lograron el mayor protagonismo al concentrar el 92.2% de los despachos, equivalentes a US$ 41,606 millones.

A continuación, se ubicaron las pequeñas, con el 4.6% (US$ 2,097 millones), las medianas con el 2.7% (US$ 1,216 millones) y las microempresas con el 0.5% (US$ 210 millones).

El Reporte de Empresas Exportadoras-mayo 2026 indicó que las 10 principales firmas concentraron el 39.5% del valor enviado, el top 20 el 50.6%, el top 50 el 64.5% y el top 100 el 72.9%.

70 empresas exportaron únicamente a México, y de estas, 15 se especializaron en páprika.(Foto: Pexels)
70 empresas exportaron únicamente a México, y de estas, 15 se especializaron en páprika.(Foto: Pexels)

Las que salieron y las que llegaron

Un dato relevante es que en el periodo analizado, 2,069 empresas dejaron de exportar debido a factores internos y externos que afectaron su competitividad –el 96.5 % fueron mipymes y las grandes representaron el 3.5 %–.

Sin embargo, otras 2,311 incursionaron en los mercados internacionales, de las cuales 1,553 eran micro, 476 pequeñas, 172 grandes y 110 medianas.

Protagonismo por sectores

En cuanto a la distribución sectorial, la agroindustria lideró el ranking con 1,874 empresas. Posteriormente se posicionaron:

  • Minería tradicional (1,321)
  • Metalmecánica (1,237)
  • Químico (1,060)
  • Varios (865)
  • Prendas de vestir (740)
  • Textil (372)
  • Siderometalurgia (352)
  • Minería no metálica (287)
  • Pesca y acuicultura (283)
  • Agro tradicional (263)
  • Maderas (107)
  • Joyería (78)
  • Hidrocarburos (43)
  • Pesca tradicional (33)

Las caídas más pronunciadas correspondieron a pesca tradicional (-13.2%), maderas (-10.1%), minería no metálica (-6.5%), prendas de vestir (-6.1%) y joyería (-4.9%).

Estados unidos mantiene el podio

Con relación a los destinos, EE. UU. recibió los envíos de 1,767 empresas, seguido por la Unión Europea (1,509), Chile (1,341), India (1,198) y Ecuador (1,038).

Respecto al origen, Lima agrupó la mayor cantidad de unidades empresariales con 3 mil 797. Después se ubicaron Puno (1,149), Piura (479), Callao (424), Ica (357), Arequipa (293), La Libertad (285), Tacna (258), Áncash (226), Junín (193) y Lambayeque (177).

  • El dato:

De las empresas exportadoras, 1,322 fueron consolidadas, 2,325 emergentes, 1,652 intermitentes y 1,561 nuevas.

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