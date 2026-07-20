La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), realizó la inspección y certificación del primer embarque nacional de exportación de vieiras (conchas de abanico) hacia Paraguay,

Sanipes, entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), destacó que con ese envío, el Perú está marcando un hito para las exportaciones acuícolas peruanas.

Sanipes verificó que el lote de 4.78 toneladas métricas de conchas de abanico valorizadas aproximadamente en US$ 66,000 FOB cumpla con las normativas sanitarias y de inocuidad exigidas por el mercado paraguayo.

Certificación a fuentes de producción

Asimismo, esa entidad indica que certificó que la zona de producción y la planta de procesamiento de conchas de abanico opera bajo los más altos estándares internacionales de calidad e inocuidad, dando paso al despacho de los productos hidrobiológicos hacia Paraguay.

Sanipes verificó las condiciones para la exportación de conchas de abanico en nuestro país

Sanipes refirió que fiscaliza la producción y procesamiento de productos hidrobiológicos como la concha de abanico para garantizar su sanidad e inocuidad.

Asimismo, indicó que lo hace con el fin de proteger la salud pública, asegurando que estos alimentos no transmitan enfermedades y cumplan con los estándares exigidos para su comercialización nacional y exportación.

Exportaciones en primer trimestre

La institución refirió que, en los primeros tres meses del presente año se exportaron conchas de abanico por un valor de US$ 77 millones FOB, cuyos principales destinos fueron Estados Unidos, Francia y España.

Durante el año 2025, recordó, las exportaciones peruanas de concha de abanico alcanzaron un valor superior a US$ 188 millones FOB, siendo los principales destinos Estados Unidos, Francia y España. En dicho periodo, se consolidó como uno de los principales productos acuícolas exportados.