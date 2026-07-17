El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, indicó que el déficit fiscal anualizado se redujo a 1.3% del PBI en junio del 2026. A su criterio, este resultado fortalecerá la capacidad de respuesta del Perú ante la presencia del Fenómeno El Niño (FEN).

En declaraciones a Andina, destacó también que este resultado confirma la trayectoria favorable de las finanzas públicas durante el segundo trimestre del presente año.

El indicador descendió de 2.1% del PBI en marzo a 1.9% en abril, 1.6% en mayo y 1.3% en junio. Este último resultado se sitúa por debajo de las metas fiscales previstas para 2026, de 1.8% del PBI, y para 2027, de 1.4%.

“En un contexto de favorable de altos precios de exportación, la estrategia fiscal debe estar orientada a fortalecer la posición fiscal del país y a recuperar capacidad de respuesta ante posibles choques externos o eventos naturales como el FEN”, agregó.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la mejora del resultado fiscal estuvo respaldada por un crecimiento de los ingresos superior al registrado por el gasto.

Solo en junio los ingresos corrientes del Gobierno general aumentaron 23%, mientras que los gastos no financieros crecieron 2.4%.

Reto sigue siendo fortalecer ingresos

En el acumulado de enero a junio los ingresos fiscales del Gobierno general crecieron 12.7% en términos reales, favorecidos por el dinamismo de la actividad económica y los altos precios de exportación, que contribuyeron a mejorar la recaudación tributaria.

Durante el primer semestre, los ingresos tributarios del Gobierno central crecieron 13.2% en términos reales.

Destacaron la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría, que aumentó 31.3%, y la del impuesto general a las ventas interno, que avanzó 11.2%, reflejando el dinamismo de la actividad empresarial y del consumo.

El ministro Acuña añadió que parte del presupuesto adicional servirá para combatir la inseguridad ciudadana con la compra de equipamentos. Foto: Andina

Por el lado del gasto, los egresos no financieros del Gobierno general crecieron 5.2% en términos reales durante el mismo periodo, principalmente por mayores obligaciones de gasto corriente.

En este contexto, el ministro resaltó la importancia de contener el crecimiento de los gastos rígidos y orientar los recursos disponibles hacia intervenciones que generen mejores servicios y resultados concretos para la ciudadanía.

El ministro Rodolfo Acuña destacó también que la inversión pública alcanzó los S/ 26,500 millones entre enero y junio de 2026, superando los S/ 24,500 millones registrados en el mismo periodo del año anterior y ubicándose ampliamente por encima del promedio observado durante la última década.

“Las condiciones favorables de los precios de las materias primas deben aprovecharse con responsabilidad. El reto es fortalecer los ingresos permanentes, evitar que recursos temporales financien compromisos rígidos y priorizar una inversión pública de calidad que contribuya al cierre de brechas y al desarrollo del país”, afirmó el titular del MEF.