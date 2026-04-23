El mes pasado el déficit fiscal en el Perú se “estancó” en 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún proyecta cumplir con la meta de 1.8% del PBI al cierre del 2026.

Según el viceministro de Economía, Eloy Durand, se espera mantener el déficit fiscal dentro del rango previsto. Pero, advirtió que aún se tienen dudas para el próximo año.

“Probablemente [el déficit fiscal] cierre el año en 1.8% o 1.84% [del PBI], pero siempre en torno a la meta para el 2026. Lo que resulta un poco más difícil de prever es cómo vamos a llegar al 1.4% del PBI en el 2027”, comentó durante el foro Quo Vadis de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Déficit fiscal. Fuente: BCRP

Esta incertidumbre se fundamenta en las crecientes presiones de gasto que enfrenta el Poder Ejecutivo en medio de una proliferación de propuestas legislativas que golpean las cuentas fiscales y demandas de diversos sectores que buscan incrementar el gasto del Estado, en planillas, por ejemplo, o reducir impuestos.

Para el viceministro, ceder ante estas presiones significaría tener que sacrificar el desarrollo económico del país. “La recaudación va a seguir creciendo, pero tiene su límite. No podemos seguir incrementando el nivel de gasto con la presión que viene, tanto por el lado corriente [como las remuneraciones], como por el lado de exoneraciones tributarias. La cantidad de propuestas que nos ha llegado al Poder Ejecutivo es muy grande. Tendríamos que sacrificar crecimiento para atender estas demandas que llegaron ”, sostuvo.

Durand apuntó que la capacidad de contraer nuevas obligaciones financieras está llegando a un punto crítico. El país, recordó, tiene una meta de no exceder el 30% de endeudamiento respecto al PBI para el año 2030.

“Así como el déficit fiscal tiene sus límites, ya el nivel de endeudamiento llega a sus límites. Tenemos que ver con qué nos endeudamos”, dijo.

Ante esta situación, el MEF recalca la necesidad de mantener la “casa en orden” para asegurar una transición adecuada con el próximo Gobierno.

En materia fiscal, ¿qué novedades ha agendado el MEF antes de trasladarle el poder al siguiente Gobierno? (Foto: Andina)

A su vez, el gerente de estudios económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Adrián Armas, alertó que no se están generando los espacios fiscales para futuros choques mientras que el gasto corriente sube de manera desmedida .

En concreto, señaló que, a pesar de los términos de intercambio favorables, no se estén generando los ahorros necesarios para futuras contingencias. “Desgraciadamente no hemos aprovechado este periodo de bonanza que estamos viviendo para generar espacios para futuros choques que van a ocurrir”, indicó.

En una línea similar, Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de CCL, -aunque coincidió con la meta de déficit fiscal de 1.8% para este año-, señaló que el aumento de ingresos por los altos precios de los minerales no debe malgastarse con más gasto corriente .

"Los ingresos tributarios van a mejorar porque los términos de intercambios están altos, pero eso no debe significar que elevemos el gasto corriente. Necesitamos más gasto de capital, gasto en inversión para cerrar las brechas que existen en el país. Probablemente los precio de los commodity nos favorezcan también el próximo año, pero eso no debe dar pie a que se siga incrementando el gasto corriente “, dijo a Gestión.

En otro momento, Chávez mencionó a este diario que ante la incertidumbre, los empresarios no necesariamente dejan de invertir totalmente, sino que postergan sus decisiones a la espera de señales claras para tomar decisiones. Esto ya se incluye en la proyección de crecimiento del gremio de 3.1%.