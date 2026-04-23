El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que, con base a información preliminar, el déficit fiscal acumulado del país en los últimos 12 meses a marzo del 2026 se ubicó en 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Con este resultado, este indicador se mantiene por segundo mes consecutivo en el mismo porcentaje. En enero, en el acumulado a 12 meses, se ubicó en 2.1% del PBI. Vale recordar que la meta oficial del déficit fiscal fijada para este año es de 1.8% del PBI.

En 2025, Perú evitó un tercer incumplimiento consecutivo de su regla fiscal, al mantener su déficit en 2.2% del PBI, mismo porcentaje en el que se mantiene ahora y que era el límite de la meta el año pasado.

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Respecto al resultado de marzo del 2026, el BCRP aclaró que el el sector público no financiero registraría un déficit económico de S/ 400 millones, en tanto que en marzo de 2025 el resultado económico fue prácticamente equilibrado.

“Este déficit se explica por la expansión de los gastos no financieros, tanto corrientes como de capital, y por un mayor servicio por intereses de la deuda pública, compensados parcialmente por el incremento en los ingresos corrientes“, indicó la entidad monetaria.

Según el BCRP, en lo que va del 2026, el sector público no financiero acumuló un déficit de S/ 2,169 millones, un resultado superior al registrado en el mismo periodo del 2025: S/ 1,411 millones.

En el frente de los ingresos corrientes del gobierno general, estos aumentaron 13.3% interanual a marzo del 2026. Los motivos fueron netamente tributarios, especialmente del gobierno nacional.

Así, se registraron mejorías en la recaudación por Impuesto a la Renta, IGV interno, ISC e impuesto especial a la minería; y casinos y tragamonedas.

En el caso del gasto no financiero del gobierno general, el BCRP señaló que aumentaron 14.1% interanual en los 3 niveles de gobierno.

“Por rubros del gasto, este incremento se explicó por un mayor nivel de gastos de capital, así como por un mayor nivel de gastos corrientes, en particular en los rubros remuneraciones y adquisición de bienes y servicios“, agregaron.