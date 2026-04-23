El próximo gobierno podría heredar muchas presiones para alcanzar el déficit fiscal esperado en 2026. (Imagen: Andina).
El próximo gobierno podría heredar muchas presiones para alcanzar el déficit fiscal esperado en 2026. (Imagen: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con este resultado, este indicador se mantiene por segundo mes consecutivo en el mismo porcentaje. En enero, en el acumulado a 12 meses, se ubicó en 2.1% del PBI. Vale recordar que la meta oficial del déficit fiscal fijada para este año es de 1.8% del PBI.

LEA TAMBIÉN: Cualquier rescate a Petroperú afectará la proyección del déficit fiscal

Respecto al resultado de marzo del 2026, el BCRP aclaró que el el sector público no financiero registraría un déficit económico de S/ 400 millones, en tanto que en marzo de 2025 el resultado económico fue prácticamente equilibrado.

Según el BCRP, en lo que va del 2026, el sector público no financiero acumuló un déficit de S/ 2,169 millones, un resultado superior al registrado en el mismo periodo del 2025: S/ 1,411 millones.

En el frente de los ingresos corrientes del gobierno general, estos aumentaron 13.3% interanual a marzo del 2026. Los motivos fueron netamente tributarios, especialmente del gobierno nacional.

En el caso del gasto no financiero del gobierno general, el BCRP señaló que aumentaron 14.1% interanual en los 3 niveles de gobierno.

“Por rubros del gasto, este incremento se explicó por un mayor nivel de gastos de capital, así como por un mayor nivel de gastos corrientes, en particular en los rubros remuneraciones y adquisición de bienes y servicios“, agregaron.

TE PUEDE INTERESAR

Consejo Fiscal advierte: se logró meta de déficit fiscal, pero no las de mayor gasto público
Déficit fiscal de Perú: Meta de 2.2% se habría logrado, evitando tercer incumplimiento seguido
Segura: Perú ampliaría su déficit fiscal si los precios de las materias primas caen

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.