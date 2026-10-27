General Motors Co. planea trasladar la cotización de sus acciones al Nasdaq Global Select Market desde su histórica sede en la Bolsa de Nueva York, en un intento por posicionarse como una empresa más orientada a la tecnología y comprometida con la conducción automatizada y los vehículos eléctricos.

La compañía conservará el símbolo bursátil “GM” cuando comience a cotizar en el Nasdaq el 17 de noviembre, según un comunicado del martes. GM destacó que la nueva cotización la hará elegible para una posible inclusión en el índice Nasdaq-100.

“La estrategia de GM centrada en el cliente e impulsada por la tecnología está creando valor para nuestros accionistas, haciendo del Nasdaq un destino natural para nuestra cotización a medida que crecemos”, afirmó el vicepresidente ejecutivo y director financiero de la compañía, Paul Jacobson, en un comunicado.

Jacobson añadió que GM está “agradecida” por su prolongada relación con la Bolsa de Nueva York y destacó el legado de esa institución.

El fabricante estadounidense de automóviles explicó que sus títulos continuarán negociándose en la NYSE hasta el cierre de la sesión del lunes 16 de noviembre y que, a partir del día siguiente, pasarán al Nasdaq Global Select Market, donde mantendrán el símbolo bursátil “GM”. En la imagen, la sede central global de General Motors en Detroit.

El traslado al Nasdaq permitirá además a GM optar a una eventual incorporación al índice Nasdaq-100, que agrupa a un centenar de las mayores compañías no financieras cotizadas en ese mercado. Los actuales accionistas no tendrán que realizar ninguna gestión como consecuencia del cambio.

GM, propietaria de las marcas Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC, ha intensificado en los últimos años sus inversiones en vehículos eléctricos, software y tecnologías de conducción automatizada, al tiempo que mantiene una importante presencia en el mercado de vehículos con motores de combustión.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE