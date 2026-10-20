Las acciones de General Motors Co. cayeron después de que los inversores pasaran por alto un nuevo plan de recompra de acciones por US$ 20,000 millones y se enfocaran, en cambio, en unas perspectivas de ganancias más modestas que reflejan la caída de las ventas.

El fabricante de automóviles con sede en Detroit elevó el martes el límite inferior de su previsión de ganancias para 2026, pero recortó el superior. Ahora prevé ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de entre US$ 14,500 millones y US$ 15,500 millones, frente al rango de US$ 14,000 millones a US$ 16,000 millones que proyectó en julio.

“De cara al futuro, existen claros obstáculos externos y, en algunos casos, se están intensificando”, afirmó la directora ejecutiva Mary Barra en una conferencia telefónica.

La previsión más moderada muestra que, si bien GM se beneficia de una demanda constante de sus SUV y camionetas, también enfrenta una economía en la que los precios dejan a muchos consumidores fuera del mercado de vehículos nuevos. Los compradores de autos de mayores ingresos y fieles a sus marcas muestran pocos indicios de optar por modelos más económicos, pero el fabricante registra una caída de las ventas en EE.UU., su mercado más importante.

Las camionetas y los SUV de gama alta generan un sólido flujo de caja, pero los inversores se preguntan de dónde vendrá el nuevo crecimiento, ya que las ventas cayeron tanto en EE.UU. como en China y solo Sudamérica registró un ligero aumento.

Las acciones de la empresa han bajado alrededor de 3.6% este año.

“El mercado esperaba otra revisión al alza de las previsiones tras un trimestre más sólido y, en cambio, se encontró con un margen más reducido”, escribió Dan Ives , director general sénior de Yorkville Ives & Co., en una nota de análisis.

Tras costosas amortizaciones derivadas de apuestas inoportunas por los vehículos eléctricos y autónomos, Barra se ha enfocado en las principales líneas de negocio de GM y ha recompensado a los accionistas con programas de recompra de acciones.

Mary Barra. Foto: Jeff Kowalsky/Bloomberg

“Aunque el camino por delante es más difícil, seguimos creyendo que 2027 será otro año sólido y mejor que 2026, siempre que la demanda de los clientes se mantenga fuerte y la logística de las materias primas y otras presiones recientes sobre los costos se moderen”, dijo a los analistas durante la conferencia telefónica.

El consejo de administración de GM aprobó la nueva ronda de recompras, que se financiará de forma continua durante varios años. Es el primer anuncio de recompra de acciones desde el plan de US$ 6,000 millones presentado en enero y se suma a los US$ 29,500 millones que la empresa ya ha destinado a recomprar sus acciones desde 2023.

Desde 2015, GM ha recomprado acciones por casi US$ 43,000 millones, lo que ha reducido el número de acciones ordinarias en circulación en 45%, hasta 849 millones al cierre del tercer trimestre.

En lugar de perseguir tecnologías aún no probadas o invertir agresivamente en mercados extranjeros, GM apuesta por la preferencia de los estadounidenses por los grandes vehículos de alto consumo de gasolina con el lanzamiento de versiones totalmente renovadas de sus camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra a finales de este año. La empresa prevé ampliar la producción de estas camionetas y fabricar también más unidades equipadas con motores V-8 de gama alta.

También avanza en áreas como la fabricación de piezas para los misiles de Lockheed Martin Corp. y busca aprovechar su ventaja en sistemas basados en software, como su unidad de telemática OnStar y el sistema de conducción sin manos Super Cruise.

“El equipo ha hecho un trabajo realmente bueno al mostrarse resiliente ante las presiones externas, y seguimos trabajando en ello”, dijo el director financiero, Paul Jacobson , a Bloomberg TV.

Modelos híbridos

GM no ha sido una gran defensora de los motores híbridos de gasolina y electricidad, cuya popularidad se ha disparado tanto en EE.UU. como en el extranjero debido, en parte, al aumento de los precios de la gasolina. En su lugar, el fabricante de automóviles ha destacado su gama de vehículos totalmente eléctricos. Sin embargo, Barra afirmó que la empresa está preparada para incorporar sistemas de propulsión híbridos en varios vehículos que aún no ha especificado.

“Contaremos con híbridos en nuestra gama en múltiples segmentos, los segmentos clave en los que operamos”, afirmó durante la conferencia telefónica. “Hablaremos más sobre ellos a medida que se acerque el lanzamiento”.

Barra afirmó que GM tendrá híbridos “en múltiples segmentos” y precisó que su desarrollo ya está incluido en los planes de inversión de la compañía, por lo que no requerirá gastos adicionales de capital o ingeniería.

GM dará a conocer más detalles a medida que se acerque el lanzamiento de los nuevos vehículos.

La ejecutiva señaló que buena parte de las actuales ventas de híbridos en Estados Unidos se concentra en automóviles compactos y medianos, así como en monovolúmenes, segmentos en los que GM actualmente no participa.

Barra añadió que la demanda de los modelos actuales de la compañía sigue siendo elevada y puso como ejemplo el Chevrolet Equinox, cuya producción se encuentra al máximo de capacidad.

La confirmación de los nuevos híbridos se produce después de que GM haya reducido su capacidad de producción de vehículos eléctricos (VE) para adaptarla a la demanda y a los cambios regulatorios.

Cifras

El fabricante de automóviles obtuvo un Ebit de US$ 4,100 millones en el tercer trimestre, ligeramente por encima de la estimación de consenso de US$ 4,020 millones. La ganancia por acción fue de US$ 3.70, también por encima de la estimación de consenso de US$ 3.56 por acción. Sus ingresos ascendieron a US$ 50,000 millones en los tres meses hasta el 30 de septiembre.

El flujo de caja libre del negocio automotriz de la empresa, que permite financiar el plan de recompra de acciones, aumentó 40%, hasta US$ 5,900 millones.

GM obtuvo US$ 32 millones en China durante el trimestre, 60% menos que hace un año.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE