Una de las metas principales del sector energía y minas para el 2027 es promover US$ 5,939 millones de inversión privada. Así lo expuso Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ante el Pleno del Congreso de la República. Vale recordar que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, está en la reunión de líderes de APEC, por ello, no fue quien sustentó su cartera ante el Parlamento.

Vinelli destalló que ese monto de inversión se dividiría en: US$ 5,100 millones en minería, US$ 521 millones en electricidad y US$ 318 millones en hidrocarburos.

“Con el presupuesto público del 2027, el sector asume el compromiso de alcanzar resultados concretos en donde, además, vamos a impulsar US$ 5,900 millones en inversión privada”, remarcó el ministro.

Si solo nos concentramos en la inversión minera, la cifra esperada estaría por debajo de este y el año pasado. Vale recordar que, en el 2025, se llegó a los US$ 6,279 millones, según data del Minem. Y, este año, a septiembre, ya sumó US$ 5,522.5 millones.

A esto, Vinelli sumó otros hitos:

3,500 concesiones mineras otorgadas 41 centros de medicina nuclear atendidos 43% de cobertura de prospección geológica 93% coeficiente de electrificación rural 25.3% de hogares con conexión residencial a gas natural por red de ductos 10% de participación de las RER en la matriz energética 97% contratos en operación para la reposición de reservas de hidrocarburos

Presupuesto público para el sector

Sobre el presupuesto público para el sector en el 2027, se destinará S/ 823 millones, un incremento del 1% respecto al inicio del 2026. La cifra se distribuye: el ministerio lidera con S/ 647 millones; le sigue el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) con S/ 80 millones; y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (Ingemmet), con S/ 96 millones.

“Con este presupuesto garantizamos la estabilidad operativa del sector, mientras impulsamos con fuerza la investigación científica y la inversión en infraestructura minero-energética”, subrayó Vinelli.

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En otro momento, comentó que la Dirección General de Electrificación Rural destinará el próximo año S/ 274 millones en 116 proyectos a nivel nacional que llevarán energía a cerca de 30 mil hogares del sector rural. Este monto se concentrará, sobre todo, en cinco regiones: Loreto (S/ 60 millones), Puno (S/ 29 millones), Libertad, Amazonas y Cajamarca.

“Además de esta cartera [del 2027], durante este año la dirección incorporará al Programa Multianual de Inversiones 26 inversiones de electrificación cuya ejecución va a continuar el próximo año. Para financiarlas vamos a incorporar cerca de S/ 200 millones provenientes de los recursos de la Ley General de Electrificación Rural”, remarcó.