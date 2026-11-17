Entre enero del 2025 y abril del 2026 el cobre subió un tercio y alcanzó máximos históricos, el litio más que duplicó su precio y el tungsteno se multiplicó por seis. Leer esto como un ciclo de precios más sería un error de diagnóstico. Lo que ocurre es un reordenamiento geopolítico: las partidas arancelarias de minerales bajo control de exportación chino se triplicaron desde el 2023, y la Agencia Internacional de Energía calcula que una restricción plena sobre tierras raras pondría en riesgo producción por 6.5 billones de dólares anuales fuera de China. Los minerales dejaron de ser un insumo para convertirse en un instrumento. Así se espera que el precio del cobre siga en aumento porque se prevé un exceso de demanda que puede llevar el precio más allá de los 10 dólares la libra en los próximos años.

En el Perú todo lo anterior es relevante para nuestro sector minero y el marco regulatorio que existe en la actualidad. Debemos considerar que entre 35 y 40 de los 60 minerales críticos listados por Estados Unidos se obtienen como subproductos de la minería convencional que se realiza en el país.

El tercer productor mundial de cobre y primer productor de plata no necesita descubrir un yacimiento para entrar de manera activa en este escenario; necesita saber con precisión qué está vendiendo y qué está descartando. Hoy no lo sabe: ni los reportes de concentrados ni el inventario de relaves permiten medir qué elementos críticos salen del país sin valorizarse ni cuáles quedaron enterrados en pasivos. Esto lo demuestra el galio que se está encontrando en los relaves abandonados de Cerro de Pasco y que están siendo puestos en valor. Otro tema clave es que el país aún no tiene una lista nacional de minerales críticos, mientras Chile, Argentina, Brasil y México ya definieron la suya y alinearon incentivos en consecuencia.

El riesgo de perdernos el boom, que ya empezó, se puede dar a través de tres mecanismos que se pueden comprobar.

El primero es que dejamos de sembrar. Entre enero y agosto del 2026 la inversión minera creció 42.7%, hasta 4,813 millones de dólares. La exploración, único rubro que genera los proyectos de la próxima década, creció 1.2%: en términos reales se contrajo. Cuando el precio sube y la exploración no responde, la restricción no es de rentabilidad.

El segundo es administrativo. Un proyecto minero debe superar hoy 265 trámites ante 30 entidades públicas; en el 2001 eran 12. El resultado está a la vista: de una cartera de 66 proyectos por más de 64 mil millones de dólares, solo ocho están en construcción.

El tercero es la ausencia de una estrategia que convierta este potencial geológico en prioridad nacional. Sin ella cada proyecto se negocia por separado y ninguno se inscribe en una política. El litio de Falchani, en Puno, lo ilustra bien, la postergación del proyecto se debe a la espera de su estudio de impacto ambiental detallado.

La oportunidad presente, además, tiene fecha. La inversión global en minerales críticos cayó 9% en el 2025 y la exploración retrocedió más de 10%, mientras China concentra cerca del 50% de la fundición mundial de cobre. Esa combinación –oferta diversificada escasa y concentración alta– es la que hoy genera una prima para los proveedores confiables. América Latina tiene por delante un potencial de procesamiento estimado en 220 mil millones de dólares al 2035. Pero las primas no son permanentes: se extinguen cuando los compradores firman contratos de largo plazo con otros.

Perdernos este ciclo no se vería como una catástrofe, y ese es el problema. Se vería como lo que ya conocemos: seguir exportando concentrados mientras el valor migra al refinado y a la manufactura; una base fiscal que no crece al ritmo de las necesidades en un país con presión tributaria cercana al 15% del PBI; regiones discutiendo cómo repartir un canon que va aumentar por los precios futuros, lo que alimentará la conflictividad; y una pérdida de relevancia estratégica difícil de revertir, porque las cadenas de suministro, una vez formadas, son rígidas. El costo no se contabiliza en un año malo sino en una década sin proyectos nuevos, y para entonces la discusión ya no será cómo aprovechar el auge sino cómo explicar por qué pasó de largo.

La buena noticia es que ninguno de los tres mecanismos es geológico. Son fallas de gestión, y las fallas de gestión se corrigen con decisiones. Una lista nacional de minerales críticos, evaluación paralela de permisos con plazos exigibles y medición pública de los tiempos reales no requieren reforma constitucional ni gasto relevante. Requieren algo más escaso: continuidad. El Perú no perdería este boom por falta de recursos, sino por no haber decidido a tiempo que quería ganarlo. Debemos sacar el máximo provecho de esta carrera geopolítica por los minerales críticos, estamos en una posición muy privilegiada.

Carlos Casas Tragodara es director del Centro de Estudios en Energía, Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico