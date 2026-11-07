El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto al Ministerio de Educación (Minedu) trabajan en una propuesta para mejorar las pensiones de los docentes a nivel nacional. Así lo anunció el titular del sector economía, Elmer Cuba.

En diálogo con RPP, el ministro Cuba explicó que actualmente un profesor que permanece en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) puede jubilarse con una pensión de alrededor de S/ 800, pese a que su remuneración mensual mínima alcanza los S/ 3,500.

“Hoy día un profesor que mínimo gana S/ 3,500, si sigue en la ONP, se va a jubilar con S/ 800. Entonces imagínate a un profesor joven de hoy día, que trabaja 40 años a S/ 3,500, se va a jubilar con S/ 800. Ahí hay un problema que vamos a resolver”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el MEF y el Ministerio de Educación vienen preparando una alternativa para atender esta situación, aunque descartó que se base en el proyecto que busca garantizar una pensión equivalente al último sueldo percibido por el docente.

Además, Cuba precisó que esta propuesta será distinta a la de la ley actualmente vigente, aprobada por el Congreso de la República anterior, que planteaba una pensión de hasta S/ 3,500 a maestros jubilados y cesantes del país.

El titular del MEF consideró que establecer una cédula viva para los maestros, con una pensión mínima equivalente a su última remuneración, sería inconstitucional y no tendría sustento en el esquema previsional actual.

El anuncio del ministro de Economía y Finanzas coincide con la reciente admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32581, del Poder Legislativo 2021-2026, presentado por el Colegio de Economistas de Lima.

El ministro indicó que el presupuesto y las demandas vinculadas al sector deberán discutirse en el Congreso durante la semana del 15 de noviembre, luego de la visita del papa León XIV.

Otros anuncios del MEF

Durante la entrevista, el titular del MEF también se refirió a la situación de Petroperú y aseguró que la empresa estatal registrará utilidades este año, luego de varios ejercicios en los que requirió recursos públicos.

“El tema de Petroperú lo hemos puesto en la mesa y los resultados se pueden ver. Ya es una compañía que arroja utilidades, no ocurría eso hace 4 años. Este año Petroperú ya va ganar dinero. El próximo año va a ser un poquito menos”, destacó.

Asimismo, anunció que el Gobierno buscará elevar la recaudación tributaria mediante la ampliación de la base de contribuyentes, sin incrementar las tasas de los impuestos vigentes.

El objetivo, explicó, es aumentar en un punto porcentual la recaudación tributaria como resultado de un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales y no de una mejora en los precios de los minerales.

PERÚ PERSISTE EN INGRESAR A LA OCDE EN 2028

Por otro lado, Cuba Bustinza estimó que el Perú podría incorporarse formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el segundo semestre de 2028, siempre que se mantenga el avance en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.

Como parte del seguimiento a este proceso, el titular del MEF anunció que viajará a París en diciembre para revisar los compromisos pendientes y los plazos necesarios para completar la adhesión. Según precisó, el ingreso dependerá del trabajo coordinado de los distintos ministerios y del Congreso.

La nueva proyección del MEF amplía los plazos que anteriormente habían estimado otras autoridades del Gobierno.

En 2025, la entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera, señaló que el ingreso pleno del Perú a la OCDE podría concretarse a partir de 2027. La funcionaria informó sobre los avances del proceso tras reunirse con el secretario general de la organización, Mathias Cormann.

Unos años antes, en 2023, la entonces canciller Ana Cecilia Gervasi había señalado que el Gobierno tenía como objetivo cumplir los requisitos de adhesión hacia 2026.

En declaraciones a la Agencia Andina, sostuvo que las instituciones nacionales estaban comprometidas con esa meta y desplegaban esfuerzos para alcanzarla.

No obstante, Gervasi también reconoció que el cronograma dependía tanto del avance del Perú en las evaluaciones como de la disponibilidad de la propia OCDE, que en ese momento examinaba simultáneamente a cinco países, un escenario que calificó como inédito.

De esta manera, la estimación presentada por Cuba sitúa el eventual ingreso del Perú a la OCDE dos años después de la meta que se había planteado el Gobierno en 2023 y un año después de la proyección formulada en 2025.