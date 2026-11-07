El Gobierno prepara una propuesta distinta a la ley aprobada por el anterior Congreso, que establecía una pensión de hasta S/ 3,500 para maestros jubilados y cesantes. (Foto: Referencial/GEC)
El Gobierno prepara una propuesta distinta a la ley aprobada por el anterior Congreso, que establecía una pensión de hasta S/ 3,500 para maestros jubilados y cesantes. (Foto: Referencial/GEC)
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Redacción Gestión
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En diálogo con RPP, el ministro Cuba explicó que actualmente un profesor que permanece en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) puede jubilarse con una pensión de alrededor de S/ 800, pese a que su remuneración mensual mínima alcanza los S/ 3,500.

“Hoy día un profesor que mínimo gana S/ 3,500, si sigue en la ONP, se va a jubilar con S/ 800. Entonces imagínate a un profesor joven de hoy día, que trabaja 40 años a S/ 3,500, se va a jubilar con S/ 800. Ahí hay un problema que vamos a resolver”, señaló.

Además, Cuba precisó que esta propuesta será distinta a la de la ley actualmente vigente, aprobada por el Congreso de la República anterior, que planteaba una pensión de hasta S/ 3,500 a maestros jubilados y cesantes del país.

El titular del MEF consideró que establecer una cédula viva para los maestros, con una pensión mínima equivalente a su última remuneración, sería inconstitucional y no tendría sustento en el esquema previsional actual.

El ministro indicó que el presupuesto y las demandas vinculadas al sector deberán discutirse en el Congreso durante la semana del 15 de noviembre, luego de la visita del papa León XIV.

Otros anuncios del MEF

“El tema de Petroperú lo hemos puesto en la mesa y los resultados se pueden ver. Ya es una compañía que arroja utilidades, no ocurría eso hace 4 años. Este año Petroperú ya va ganar dinero. El próximo año va a ser un poquito menos”, destacó.

Asimismo, anunció que el Gobierno buscará elevar la recaudación tributaria mediante la ampliación de la base de contribuyentes, sin incrementar las tasas de los impuestos vigentes.

El objetivo, explicó, es aumentar en un punto porcentual la recaudación tributaria como resultado de un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales y no de una mejora en los precios de los minerales.

PERÚ PERSISTE EN INGRESAR A LA OCDE EN 2028

Como parte del seguimiento a este proceso, el titular del MEF anunció que viajará a París en diciembre para revisar los compromisos pendientes y los plazos necesarios para completar la adhesión. Según precisó, el ingreso dependerá del trabajo coordinado de los distintos ministerios y del Congreso.

La nueva proyección del MEF amplía los plazos que anteriormente habían estimado otras autoridades del Gobierno.

Unos años antes, en 2023, la entonces canciller Ana Cecilia Gervasi había señalado que el Gobierno tenía como objetivo cumplir los requisitos de adhesión hacia 2026.

En declaraciones a la Agencia Andina, sostuvo que las instituciones nacionales estaban comprometidas con esa meta y desplegaban esfuerzos para alcanzarla.

De esta manera, la estimación presentada por Cuba sitúa el eventual ingreso del Perú a la OCDE dos años después de la meta que se había planteado el Gobierno en 2023 y un año después de la proyección formulada en 2025.

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