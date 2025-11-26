El Black Friday se realiza este viernes 28 de noviembre. (Foto: redes sociales).
Redacción Gestión
A horas de realizarse la conocida campaña de ventas, denominada . Así, las ventas de las categorías de deporte y moda recibirían un mayor impulso, según un análisis realizado por.

Entre los artículos con mayor proyección y tendencia, destacan el calzado de uso diario, las carteras funcionales y accesorios que responden a un estilo de vida más activo. Asimismo, se proyecta que el ticket promedio de compra sobrepasaría los S/ 150, impulsado por consumidores que adelantan sus compras navideñas y buscan asegurar productos de temporada a mejores precios.

“Lo que estamos observando es un consumidor más informado y planificado. Las búsquedas y comparaciones empiezan semanas antes del Black Friday, y la decisión final responde a la utilidad real del producto más que a la compra impulsiva”, señaló Pedro Mont, director de Platanitos.

Consumidores aprovechan para realizar sus compras de Navidad en el Black Friday. (Foto: difusión).
Los canales preferidos para comprar en el Black Friday

El reporte de también estima que 22% de las compras en el Black Friday se realizará en la plataforma digital, mientras que el 78% restante corresponderá a tiendas físicas, en una dinámica influenciada por la conveniencia del ecommerce y la experiencia presencial.

“El Black Friday ya no es solo una fecha de descuentos aislada. Se ha convertido en una oportunidad para organizar las compras de fin de año, optimizar el presupuesto y elegir con mayor criterio”, añadió Mont.

