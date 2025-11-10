El clic puede llegar a reemplazar las largas filas en las tiendas, sobre todo en el Black Friday y el Cyber Monday 2025. Y es que en esas fechas se multiplican los descuentos y las promociones en línea. Si tú quieres aprovechar las mejores ofertas online que habrá, tienes que saber cómo rastrearlas. Este artículo te ayudará a obtener información sobre ese tema.

En Estados Unidos, se espera bastante esta época del año, ya que en el Black Friday y el Cyber Monday, los miles de comercios que existen, tanto físicos como virtuales, suelen lanzar ofertas online imperdibles. Esto se traduce a una oportunidad de oro para adquirir productos de tecnología, moda, viajes, etc.

Con el fin de brindarte la más completa información, te recalco que el Black Friday de este año tendrá una duración de cuatro días: desde el viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre. El Cyber Monday 2025, por otro lado, es el lunes 1 de diciembre. Ahora que ya sabes ello, prepárate para aprender cómo rastrear las mejores ofertas online.

Hoy en día, millones de usuarios visitan distintas plataformas online en busca de rebajas especiales. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)

Comparar ofertas

Es importante que no te quedes con la primera oferta que veas. Lo mejor es comparar las ofertas existentes, ya que es probable que una te convenga más que la otra, y si no buscas bien, te la puedes perder. Otra cosa relacionada a este punto es que es posible que los comercios hayan aumentado el precio original de un producto días atrás para luego bajarlo a su precio habitual justo durante los eventos mencionados. Entonces, tienes que verificar bien cuál es la situación real.

Boletines de promociones

No es mala idea inscribirse a los boletines de promociones, sobre todo si eres alguien que tiene la costumbre de realizar compras. Esta práctica resulta clave para quienes desean enterarse primero de las ofertas que ofrece una determinada tienda.

Los descuentos digitales dominan la escena del consumo hacia fin de año. (Foto: Leeloo The First / Pexels)

Ventana de incógnito y promociones flash

Ten en cuenta que hay quienes recomiendan visitar las páginas web de las tiendas mediante una ventana de incógnito, ya que así uno podría encontrar mejores promociones.

Por último, te recuerdo que es fundamental que actualices las páginas, ya que en el Black Friday y en el Cyber Monday suelen haber ofertas flash limitadas, que, obviamente, pueden ser mejores a las que suelen quedarse en la web durante los eventos.