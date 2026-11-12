La campaña de fin de año no solo incrementa el movimiento comercial, sino también los riesgos de sufrir estafas digitales. El pago de la CTS, las gratificaciones, las promociones por Black Friday y Cyber Monday, así como las compras de regalos por internet, son aprovechados por los ciberdelincuentes para engañar a los consumidores y obtener información personal o financiera.

Durante noviembre y diciembre los intentos de estafas digitales aumentan en 200% en comparación con el resto del año. Este comportamiento está relacionado con el mayor volumen de transacciones digitales y la circulación de dinero durante estas fechas, de acuerdo a información de Zerodays, empresa especializada en ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos.

“Durante los últimos meses del año aumenta la actividad digital por los depósitos de CTS y gratificaciones, así como por las compras y promociones navideñas. Este escenario es aprovechado por los ciberdelincuentes para desplegar campañas de phishing, falsas ofertas y suplantación de identidad, buscando engañar a los consumidores y robar su información financiera”, explicó Luis Talavera, CEO de Zerodays y especialista en ciberseguridad y gestión de riesgos en TI.

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Ante este escenario, el especialista recomienda verificar que las páginas de compra sean oficiales, desconfiar de descuentos extraordinarios, evitar ingresar a enlaces recibidos de remitentes desconocidos y nunca compartir contraseñas, códigos de verificación o información bancaria. Asimismo, aconseja activar la autenticación multifactor y mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones.

“La mejor protección frente a las estafas digitales es la prevención. Antes de realizar una compra, ingresar a un enlace o compartir información personal, es fundamental verificar que la fuente sea confiable. En esta temporada, tomarse unos segundos para comprobar la autenticidad de una oferta puede evitar pérdidas económicas y el robo de información”, subrayó Luis Talavera.

Modalidades de fraude

Entre las principales amenazas que deben tener en cuenta los consumidores durante esta temporada destacan:

1. Phishing y mensajes fraudulentos: envío de correos electrónicos, mensajes de texto o WhatsApp que simulan provenir de bancos, entidades financieras o empresas reconocidas para obtener información personal y bancaria.

2. Falsas promociones y descuentos: creación de páginas web o anuncios fraudulentos que ofrecen productos a precios demasiado bajos para captar compradores y robar sus datos o dinero.

3. Suplantación de identidad: mensajes que se hacen pasar por entidades bancarias, empresas de delivery o comercios para solicitar información confidencial o inducir a realizar pagos.

4. Enlaces de pago fraudulentos: páginas que imitan plataformas legítimas de pago y que buscan capturar los datos de tarjetas bancarias y credenciales de los usuarios.