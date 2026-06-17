Estafas telefónicas ponen en riesgo a empresas y usuarios. (Foto: Freepik)
Estafas telefónicas ponen en riesgo a empresas y usuarios. (Foto: Freepik)
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Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

Una nueva alerta que enfrentan los usuarios, ahora, también llegó a las empresas. Las estafas telefónicas están en aumento y sus métodos son cada vez más sofisticados.

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