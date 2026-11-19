A más de un año del inicio de operaciones de la nueva infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el concesionario Lima Airport Partners (LAP) prepara una nueva mejora tecnológica. La iniciativa llega en un contexto de mayor movimiento de pasajeros: al cierre de 2026, el terminal aéreo movilizaría 28.4 millones de personas, un 11% más que en 2025. ¿Qué cambios plantea ejecutar la concesionaria?

LAP presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para modernizar su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). El proyecto contempla incorporar una nueva tecnología para mejorar el tratamiento de las aguas residuales que se generan en las instalaciones del aeropuerto.

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De acuerdo con el expediente técnico, la iniciativa demandaría una inversión de US$ 535,712.47 y se ejecutaría dentro del terreno de 11,600 metros cuadrados (m²) que ya está aprobado para la planta.

Con la nueva tecnología de tratamiento de aguas residuales, LAP proyecta reducir de 430 a 215 toneladas anuales la generación de lodos, lo que representa una disminución del 50%. Foto: LAP.

¿Qué cambiaría en la planta de tratamiento?

El ITS de LAP explica que la mejora busca hacer más eficiente el tratamiento de las aguas residuales domésticas que provienen del nuevo terminal, los edificios del lado aire y las instalaciones de apoyo del aeropuerto, antes de que sean enviadas a la red de alcantarillado de Sedapal.

Para cumplir con ese objetivo, LAP incorporará el sistema MBBR, una tecnología que utiliza microorganismos que se adhieren a soportes móviles para ayudar a eliminar los contaminantes presentes en el agua.

En detalle, la nueva línea de tratamiento tendrá capacidad para procesar hasta 90 metros cúbicos de agua por hora y ocupará un área aproximada de 1,800 m².

Entre sus principales componentes figuran un tanque que permitirá regular el ingreso de las aguas residuales y evitar variaciones bruscas en el proceso, además de reactores biológicos, sistemas de sedimentación y equipos automatizados para controlar el funcionamiento de la planta.

Esta tecnología, aclara el ITS, permitirá responder mejor a los cambios en la cantidad de aguas residuales que genera el aeropuerto, especialmente ante el aumento previsto de pasajeros y operaciones.

Asimismo, el documento estima que, con el nuevo sistema, la generación de lodos pasará de 430 a 215 toneladas anuales, con una reducción del 50% en la cantidad de residuos que deberán ser dispuestos al año.

Con estos resultados, LAP busca asegurar que el agua tratada cumpla con los Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos para su descarga al sistema de alcantarillado.

La modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del aeropuerto Jorge Chávez contempla la incorporación de una nueva línea de tratamiento con tecnología MBBR. Foto: LAP.

¿Cuánto tiempo tomarán las obras?

De acuerdo con el cronograma presentado por LAP ante el Senace, la implementación del proyecto tomará 210 días, equivalentes a siete meses, y estará dividida en tres etapas.

La primera será la fase preliminar, con una duración de 30 días. En este periodo se realizará el traslado de equipos, la preparación del terreno y los trabajos iniciales.

Luego vendrá la etapa de construcción, que concentrará cinco meses de trabajos. Esta fase comprende las obras civiles, el montaje de los equipos, la instalación de los sistemas eléctricos y de automatización, así como las pruebas para poner en funcionamiento la nueva infraestructura.

Por último, se destinarán otros 30 días al cierre de las obras, que incluirá el retiro de instalaciones temporales, la limpieza y el acondicionamiento del área intervenida.

Una vez terminada la instalación, la nueva línea de tratamiento se incorporará a las operaciones habituales del aeropuerto, bajo las condiciones contempladas en la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del terminal aéreo.