El Perú busca atraer nuevas inversiones extranjeras para impulsar el desarrollo de infraestructura hotelera en distintas regiones del país. En ese contexto, empresas y fondos de inversión panameños mostraron interés en las oportunidades para la apertura de nuevos hoteles en Lima, Arequipa, Cusco, San Martín, Loreto, Piura y Tumbes, informó PROMPERÚ.

El interés se manifestó durante el seminario Invest Peru, organizado por PROMPERÚ en Ciudad de Panamá, que reunió a más de 60 potenciales inversionistas. Durante el encuentro se presentaron las ventajas competitivas del país como destino de inversión extranjera directa (IED), así como las oportunidades existentes para desarrollar proyectos turísticos.

Como parte de las actividades, representantes de PROMPERÚ y de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) realizaron presentaciones especializadas. También participaron representantes de empresas panameñas que ya operan en el mercado peruano, quienes compartieron sus experiencias de inversión.

Entre los participantes estuvieron Edwyn Pereyra, CEO de Altron International; Jacobo Lacs Pait, fundador del Grupo Perfumerías Unidas; y Diego Bermúdez, director de Ventas de Copa Airlines.

Este último anunció que, a partir de diciembre, Copa Airlines contará con una octava salida diaria desde Lima hacia Ciudad de Panamá, lo que ampliará la conectividad aérea entre ambos destinos.

Nuevos hoteles en Perú: empresas panameñas evalúan oportunidades de inversión | Foto: referencial

Reuniones con 15 empresas panameñas

Tras el seminario, la delegación peruana sostuvo reuniones bilaterales con representantes de 15 empresas panameñas, con el objetivo de presentar oportunidades concretas de inversión incluidas en el portafolio de proyectos turísticos de PROMPERÚ.

Estas reuniones también permitieron conocer los planes de inversión, expansión y reinversión de las compañías, además de identificar posibles oportunidades de promoción conjunta.

La elección de Panamá como sede del encuentro respondió a su importancia como centro financiero, logístico y empresarial de la región, así como a la presencia de empresas y fondos de inversión con potencial para expandir sus operaciones hacia el mercado peruano.

Inversiones panameñas en Perú suman US$ 95,4 millones

De acuerdo con información de fDi Markets difundida por PROMPERÚ, entre 2003 y 2026 el Perú registró US$ 95,4 millones de inversión extranjera directa procedente de Panamá, distribuidos en siete proyectos desarrollados por tres compañías.

Los principales flujos de inversión se concentraron en los años 2010 y 2018, especialmente en los sectores de turismo, hotelería y servicios financieros.

En particular, la compañía hotelera Selina registró inversiones por US$ 58 millones en 2018, equivalentes al 60,8% del total acumulado. Por su parte, Blandex alcanzó inversiones por US$ 30,9 millones en 2010, lo que representó el 32,4%.

En conjunto, ambas compañías concentraron más del 93% de las inversiones panameñas registradas en el país durante el periodo analizado.

PROMPERÚ precisó que el seminario forma parte de sus acciones para promover la llegada de inversión extranjera directa al Perú en cinco sectores estratégicos: turismo, manufacturas, energías renovables, alimentos y bebidas, y servicios intensivos en conocimiento.