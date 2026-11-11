El Plan para la Reactivación del Sector Textil y Confecciones, publicado el pasado 31 de octubre, contempla cuatro líneas de acción con metas específicas y medibles. Está a cargo del Ministerio de la Producción (Produce), que coordinará con otros ministerios y agencias gubernamentales a fin de trasladar a la realidad lo que en el papel se ve ambicioso y bastante coherente. Es que en el pasado, hubo planes de reactivación que no funcionaron, principalmente por la inoperancia de las autoridades responsables y las trabas burocráticas, que es lo que ocurrió el 2023, durante el régimen de Dina Boluarte.

Al igual que en esa ocasión, el golpe que El Niño ha asestado al sector ha sido el motivo para la elaboración de su plan de reactivación, pues la industria textil y de confecciones está en problemas desde hace años –oficialmente, se encuentra en estado de emergencia por 120 días desde el 1 de octubre–. Lo primero que llama la atención del nuevo plan es que fue publicado con inusitada celeridad: el Produce tenía 15 días de plazo y cumplió en 30 días, lo que no es común en ministerios y otras entidades estatales.

La primera línea de acción es el impulso al financiamiento. Se creará el programa “Impulsa Perú”, que otorgará garantías crediticias a empresas del sector por S/ 259 millones, que cubrirán el 80% de los créditos colocados (por un total de hasta S/ 973 millones). Las garantías serán gestionadas por Cofide. El Produce ya presentó al Ejecutivo el proyecto del programa. La segunda línea de acción es el fortalecimiento de capacidades, competitividad y productividad, lo que requerirá de asistencia técnica que se enfoque en acuciantes dificultas del sector como su debilitada productividad.

La tercera línea de acción es la que exige mayor participación del Gobierno, pues además de alivio financiero, las empresas del sector necesitan clientela para contar con liquidez. Se trata de las compras estatales a través del Programa de Compras a MYPErú, dirigido a micro y pequeñas empresas. Ya existen requerimientos confirmados por S/ 334 millones de tres ministerios. El plan de reactivación también apunta a identificar y canalizar demanda potencial. El gran problema es que el referido programa adolece de deficiencias operativas.

Por último, se promoverá la comercialización y apertura de nuevos mercados. El Produce ya comenzó con la organización de “outlets”, en Huancayo y Huamanga –los próximos serán en Huánuco y Arequipa–. También se ha trazado el objetivo de impulsar las exportaciones, en coordinación con el Mincetur y Promperú. Esperemos que el ímpetu no decaiga.