El puerto del Callao, en Perú, y PortMiami, el puerto más grande el mundo ubicado en Estados Unidos, suscribieron un acuerdo de “puertos hermanos”.

“La hermandad con el puerto de Miami no debe ser vista como un acto simbólico o protocolar solamente, sino que debe convertirse en una plataforma de cooperación y generación de valor para ambas ciudades y puertos. Estoy convencido que con visión de futuro esta relación puede convertirse en un referente de cooperación portuaria entre el Perú y EE.UU.”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, durante la firma.

Puerto del Callao es el que registra el mayor movimiento de carga del país. Fuente: Presidencia del Perú

Durante el evento, también estuvo el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

“Para nosotros Callao es muy importante. Para Estados Unidos, Callao es el motor económico del Perú, quiere ser parte de ese crecimiento en todos los pasos. Se ve en lo que estamos haciendo para la modernización del puerto y vamos a seguir aquí en el futuro de esta infraestructura. Estamos trabajando de cerca con la naval, asegurándonos que Estados Unidos sea parte del futuro post-panamax shipyard que va a construir. Que cuando se mire a los cruceros, también EE.UU. sea parte”, declaró.

Bernie Navarro, embajador estadounidense en Perú, reconoció la importancia de Callao para Estados Unidos. (Foto: Julio Reaño / GEC.)

También se refirió a la base naval. “Celebramos los significativos avances que el Perú viene impulsando en el fortalecimiento y modernización de su infraestructura marítima y naval. Un claro ejemplo de este compromiso es el proyecto de US$ 1,500 millones para la ejecución de la fase 1 y 2 de la base naval del Callao”, detalló.

“Una iniciativa que cuenta con el respaldo y vasta experiencia técnica del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Este proyecto puede fortalecer los servicios portuarios y logísticos del país, también puede ayudar a que el Callao reciba más cruceros y desarrolle nuevas actividades relacionadas con el turismo y servicios marítimos”, añadió.

Bernie recordó que un caso que data del 2024: Paita (Perú) – Hueneme (California). Es el acuerdo oficial firmado con EE. UU. para conectar la agroexportación del norte peruano con la costa oeste estadounidense. “Hoy abrimos otro capítulo de cooperación entre nuestros países”, puntualizó.