El comercio electrónico de belleza y cuidado personal en el Perú registró un crecimiento de 70% durante el primer semestre de 2026, según cifras de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). La referida categoría se posiciona entre las de mayor dinamismo del mercado digital, por delante de tecnología, que avanzó un 38%.

Para el segmento de belleza, el crecimiento está acompañado por una mayor diversificación de la oferta y de los hábitos de consumo. Por ejemplo, Mercado Libre identifica un interés creciente por productos de cuidado facial de marcas como CeraVe, La Roche-Posay, Eucerin, Garnier, Bioderma e ISDIN.

En el segmento capilar, destacan L’Oréal Paris, Redken y L’Oréal Professionnel, mientras que Maybelline, L’Oréal Paris y Ésika figuran entre las marcas de maquillaje presentes en la plataforma. La demanda se concentra en productos para rutinas de cuidado de la piel, tratamientos capilares y cosméticos de uso cotidiano.

La demanda en el mercado de belleza se concentra en productos para rutinas de cuidado de la piel, tratamientos capilares y cosméticos de uso cotidiano. (Foto referencial: Freepik).

Comercio electrónico en tecnología

En el primer semestre de 2026, la tecnología, que constituye el otro eje de crecimiento del ecommerce, se destacó telefonía móvil con marcas como Motorola, Samsung y Apple, que concentran el interés de los consumidores. En tanto, Lenovo, HP, ASUS, Acer y Apple resaltaron en computadoras portátiles.

Las categorías de televisores y dispositivos de audio también forman parte de las búsquedas relevantes, impulsadas por la renovación de equipos y las promociones asociadas a las jornadas de descuentos.

Capece manifestó que la expansión de estas categorías coincide con una mayor penetración del comercio electrónico en los hogares peruanos, informó el portal Fashion Network.

Categoría de higiene y capilares crecería en el FEN

De cara al comportamiento del consumidor durante el fenómeno El Niño, Ángel Acevedo, presidente del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh), adelantó que las categorías de belleza y cuidado personal mostrarían un desempeño diferenciado. “Primero hay categorías que se van a ver beneficiadas y otras perjudicadas”, señaló.

En ese sentido, el ejecutivo indicó que las líneas asociadas al bienestar y la limpieza crecen; mientras que las de belleza se enfrían. “Las que más se van a perjudicar son maquillaje y fragancias. Las que más se van a beneficiar son las que promueven el bienestar, porque la corriente del niño va a traer contaminación, hasta paludismo, difteria y una serie de enfermedades. Entonces la gente va a entrar en un torbellino de limpieza, de querer lavarse más las manos, de higienizarse más”, indicó.

En cifras, el gremio proyecta que productos de higiene y tratamientos capilares se expandirán por encima de 10%; en tanto, fragancias y maquillaje caerían 4%.