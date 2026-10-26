La marca española Alma Secret Natural & Thermal Cosmetics, especializada en tratamientos dermocosméticos, ingresó al mercado peruano de la mano de H&I Universal S.A.C., empresa responsable de su representación e importación, informó el Gremio Peruano de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Alma Secret tiene dentro de su propuesta aguas termales, ingredientes botánicos y activos innovadores para desarrollar tratamientos especializados para el cuidado de la piel.

Entre sus avances destaca el uso de tecnologías basadas en exosomas biomiméticos derivados de microalgas, como Chlamydomonas, así como complejos de plantas alpinas suizas cultivadas a gran altitud. La tecnología de exosomas se perfila, además, como una futura incorporación al portafolio de la marca en Lima.

“La incorporación de firmas internacionales de origen español como Alma Secret, con los altos estándares en biotecnología, ingredientes botánicos y fórmulas térmicas naturales, respaldados por la certificación internacional Ecocert Cosmos Natural enriquece nuestro mercado y responde a un consumidor peruano cada vez más exigente con la salud y cuidado de la piel”, destacó Ángel Acevedo, presidente del Copecoh.

Farmacia Universal tendrá la venta de Alma Secret

La actual representante e importadora de la marca en Perú H&I Universal S.A.C. pertenece al mismo grupo empresarial de Farmacia Universal (Corporación FAM Universal). Así, el portafolio de Alma Secret estará disponible en los establecimientos de Farmacia Universal, ampliando la oferta de productos dermocosméticos para los consumidores locales.

Alma Secret es una marca española de cosmética natural creada en el 2016 para pieles sensibles. La marca nació inspirada en la fitoterapia tradicional, la botánica y la investigación farmacológica.