El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunió con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para reforzar la coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para enfrentar a las organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos, se estableció la participación de fiscales en los operativos del Comando Unificado, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y facilitar que las intervenciones policiales permitan sancionar a los responsables.

Asimismo, se acordó incorporar de manera permanente a la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad (OFAEC) en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.

El acuerdo contempla la participación de fiscales en los operativos del Comando Unificado y el seguimiento de las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Además, se evaluarán propuestas de decretos legislativos. Foto: PCM

La OFAEC aportará información estratégica para rastrear el dinero ilícito y desarticular las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

Además, las autoridades evaluaron presentar propuestas de decretos legislativos para reforzar las medidas contra la delincuencia.

En la reunión también participaron los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia, Ernesto Álvarez.