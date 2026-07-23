Además de los colegios y hospitales en alerta, hay cerca de 13,900 kilómetros de carreteras nacionales y más de 1,400 puentes en distritos con riesgo alto o muy alto. (Imagen: Andina).
Además de los colegios y hospitales en alerta, hay cerca de 13,900 kilómetros de carreteras nacionales y más de 1,400 puentes en distritos con riesgo alto o muy alto. (Imagen: Andina).
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Redacción Gestión
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De acuerdo a la titular del regulador, hay una actitud por resolver: existe descontento entre los concesionarios viales por el estado actual de las carreteras que se mantienen al cargo del Estado y que afectan a su vez el tránsito hacia sus concesiones.

En entrevista con RPP, Zambrano puntualizó que la afectación se genera a partir de las autorizaciones que da Sutran, que depende del MTC, para el tránsito de carga más allá de los límites permitidos.

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“Nuestros concesionarios se han quejado de que determinados puentes ya no soportan mayores cargas a las tradicionales, pero las especiales se aprueban constantemente”, advirtió.

Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán. Fuente: Gestión / GEC
Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán. Fuente: Gestión / GEC

Zambrano comentó que ello se debería atender, más allá de si las empresas deciden demandar al Estado por dichos incumplimientos. Otro punto a resolver, aseguró es que el puente Santa Rosa, acceso principal al Aeropuerto Jorge Chávez, esté listo antes del 2028.

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