La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, se pronunció respecto a ciertos puntos clave que el nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá resolver con urgencia una vez iniciado el nuevo gobierno.

De acuerdo a la titular del regulador, hay una actitud por resolver: existe descontento entre los concesionarios viales por el estado actual de las carreteras que se mantienen al cargo del Estado y que afectan a su vez el tránsito hacia sus concesiones.

En entrevista con RPP, Zambrano puntualizó que la afectación se genera a partir de las autorizaciones que da Sutran, que depende del MTC, para el tránsito de carga más allá de los límites permitidos.

“Nuestros concesionarios se han quejado de que determinados puentes ya no soportan mayores cargas a las tradicionales, pero las especiales se aprueban constantemente”, advirtió.

Así, recalcó tener conocimiento de puentes donde transita carga minera que están en condiciones deplorables. Frente a ese contexto, instó al próximo titular del MTC a restringir estas autorizaciones, ya que expondrían al Perú a controversias con los concesionarios.

Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán. Fuente: Gestión / GEC

“El problema allí es que el Estado peruano está incumpliendo contratos de concesión al permitir que esas cargas mayores transiten en infraestructura que no está pensada para eso. Es un tema que el nuevo MTC debe resolver”, señaló.

Zambrano comentó que ello se debería atender, más allá de si las empresas deciden demandar al Estado por dichos incumplimientos. Otro punto a resolver, aseguró es que el puente Santa Rosa, acceso principal al Aeropuerto Jorge Chávez, esté listo antes del 2028.