La joven de 20 años pide 5 millones de pesos (US$ 3,500) por alquilar su casa durante la visita papal. Si consigue hacerlo, los ingresos por tres noches podrían alcanzarle para pintar la vivienda, reparar la humedad de las paredes de los dormitorios y terminar un patio cubierto en la parte trasera.

“Esta oportunidad —que venga el Papa y que venga gente de todo el mundo— no creo que pase de vuelta”, afirmó Rodríguez. “Nos ayudaría un montón para un montón de cosas que necesitamos”.

No es la única. Luján se prepara para recibir a más de un millón de visitantes cuando León celebre allí una misa el 11 de noviembre, y el alcalde Leonardo Boto animó a los vecinos a ofrecer habitaciones libres, jardines, campos de fútbol y salas comunitarias para alojarlos.

Esta oportunidad excepcional de cobrar alquileres elevados llega mientras la economía argentina se desacelera y desaparecen empleos formales, lo que dificulta a muchos hogares llegar a fin de mes. En Luján, la fiebre por la visita creó una tensión incómoda entre la Argentina de libre mercado de Milei y los ideales católicos de hospitalidad, con algunos residentes que piden hasta US$ 10,000 por alojar a los fieles.

La visita tiene especial importancia para Argentina. El fallecido papa Francisco, el primer argentino en dirigir la Iglesia católica, nunca regresó a su país durante sus doce años de papado. León será el primer papa en ejercicio que visite Argentina desde Juan Pablo II en 1987.

Juan Pablo II en Argentina.

León llegó desde Uruguay el 8 de noviembre para una estancia de cuatro días que incluye un encuentro con el presidente Javier Milei, actos en Buenos Aires y una excursión de un día a Córdoba. Luján será su última parada importante antes de volar a Perú más tarde el 11 de noviembre.

El viaje se produce después de la enorme afluencia que recibió a León en Francia, donde unas 800,000 personas se reunieron para asistir a una misa en la Place de la Concorde de París.

Conocida como la capital de la fe de Argentina, Luján se convirtió en lugar de peregrinación en 1630, cuando los bueyes que transportaban una imagen de la Virgen María se negaron a avanzar hasta que la descargaron allí. Los devotos interpretaron el episodio como una señal de que la Virgen quería quedarse, y la localidad terminó por albergar el santuario nacional de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina.

La imponente basílica neogótica atrae ahora a unos 7 millones de peregrinos al año. Aproximadamente un tercio de la economía local está vinculada al turismo religioso, según el mayor Boto.

“Aventureros siempre hay y es entendible”, afirmó Boto. “Que haya algunas personas que pusieran precios completamente alocados, y los mantengan, es otra parte de la anécdota”.

Boto dijo que aún había habitaciones de hotel tradicionales disponibles a precios elevados, aunque razonables, e instó a los peregrinos a no dejarse intimidar. “Los esperamos con hospitalidad y los brazos abiertos”, dijo.

Una habitación con baño compartido se ofrece por US$ 200. Silvio Telechea planea convertir Greenfield 2, uno de los campos de fútbol sintéticos más antiguos de Luján, en un camping para entre 30 y 35 tiendas de campaña, donde cobrará US$ 100 por persona.

El papa León XIV celebra la eucaristía este martes en Córdoba (Argentina). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Ian Albornoz, de 20 años, pasa el día trabajando en una fábrica de cartón y ayuda a gestionar un pequeño campo de fútbol, “El Clásico”, junto con su familia. Para la visita de León, planea dar cabida a hasta 20 tiendas de campaña, asar choripanes y otras carnes a la parrilla y mantener abierto el bar.

“Acá tengo un montón de espacio. Tengo internet, techo, agua caliente, tengo para comer… lo tengo todo”, dijo Albornoz. “Si no se queda la gente a dormir, van a venir a comprar. Y si no vienen a comprar, vamos a vender afuera. O sea, de alguna manera algo va a salir”.

El ayuntamiento registró a unos 1,200 residentes que instalarán puestos temporales para vender de todo, desde sándwiches de milanesa hasta refrescos. También se instalaron miles de baños portátiles y hospitales móviles para atender a las multitudes.

No está tan claro cuánto de esa bonanza terminará en las arcas del gobierno. El ayuntamiento verifica los anuncios, pero no gestiona las reservas ni los pagos, por lo que anfitriones y peregrinos acuerdan las transacciones directamente. Los ingresos por alquiler están sujetos a impuestos, aunque muchas de estas operaciones puntuales se realizan fuera de hoteles convencionales y plataformas de reserva, en un país con una amplia economía informal.

El papa León XIV celebra la eucaristía este martes en Córdoba (Argentina). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Para el gobierno de Milei, esta afluencia llega en un momento en que busca impulsar el turismo receptivo y atraer más divisas a Argentina. El gobierno nacional publicó directrices especiales para los viajeros que entren por pasos fronterizos internacionales debido al aumento de tráfico previsto durante la visita.

La religión y la política mantienen desde hace mucho tiempo una relación tensa en Argentina. El papa Francisco se enfrentó con frecuencia a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner cuando era arzobispo de Buenos Aires. Milei, por su parte, creció en el catolicismo, pero lleva años estudiando el judaísmo y habló públicamente sobre la posibilidad de convertirse en el futuro.

Llegar a Luján puede resultar tan complicado como encontrar alojamiento. La ciudad está unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, normalmente a poco más de una hora en auto, pero la carretera principal cerrará a partir de la medianoche del día de la misa. Los conductores serán desviados a estacionamientos a varios kilómetros de la basílica, se reforzará el servicio ferroviario y se insta a los peregrinos a llegar temprano y recorrer a pie el último tramo.

No todo el mundo está convencido de que el mayor evento religioso de las últimas décadas se traduzca en un gran beneficio económico.

María de los Ángeles Peralta representa la tercera generación de su familia dedicada a vender artículos religiosos en Luján, y ahora cuenta con la ayuda de su hijo de 23 años. No ve nada malo en que los residentes intenten ganar dinero extra.

“Detrás de cada uno de estos negocios hay toda una familia, y la realidad hoy en día es que el dinero no da para mucho y no hay muchos otros trabajos en Luján”, afirmó.

Otros comerciantes temen que los cortes de carretera y las restricciones de seguridad dificulten la llegada de proveedores y hagan que los clientes locales se queden en casa. Martín Ebrecht , dueño de una cafetería especializada en el centro de Luján, ni siquiera sabe si abrirá el día de la misa.

“La ciudad va a estar revolucionada”, dijo. “No necesariamente será buen día para nosotros”.

Albornoz también consideró alquilar su propia casa. Pero eso era ir demasiado lejos.

“Se me pasó por la cabeza”, dijo. “Pero me resulta muy extraño pensar que vaya gente a mi casa y que duerma en mi cama”.