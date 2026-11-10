El Papa León XIV celebra misa en la Escuela de Aviación Militar ubicada en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aeronaves (FAdeA) en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El Papa León XIV celebra misa en la Escuela de Aviación Militar ubicada en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aeronaves (FAdeA) en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
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Agencia Bloomberg
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Lucía Rodríguez nunca imaginó que podría ganar dinero alquilando a desconocidos su modesta casa de tres dormitorios, a una hora de Buenos Aires. Eso cambió cuando el papa León XIV anunció que visitaría Luján, un centro de peregrinación católica de unos 95,000 habitantes y apenas 1,800 plazas hoteleras, que ahora espera recibir a más de diez veces su población.

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