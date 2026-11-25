La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, dos predictamenes: uno relacionado a fortalecer la respuesta frente a la preparación de extorsiones y la otra referida a la falsificación y utilización fraudulenta de placas de rodaje.
El primer dictamen, recaído en el Proyecto de Ley 00028/2026-2031-CD, propone incorporar el artículo 200-B al Código Penal para sancionar la producción, posesión o adaptación de material destinado a la extorsión. Esta propuesta fue presentada por el diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación.
La iniciativa plantea penas de 5 a 8 años de prisión para quienes, con conocimiento de su contenido y finalidad extorsiva, produzcan, posean o adapten mensajes, imágenes, audios, videos u otros contenidos que incluyan amenazas graves contra personas o instituciones identificadas o identificables.
La propuesta busca permitir realizar una intervención antes de que la amenaza sea comunicada a la víctima. Con ello, se pretende reducir la dependencia de las investigaciones respecto de las denuncias y facilitar la actuación del Estado ante el hallazgo de material extorsivo en operativos y análisis de dispositivos.
El proyecto precisa que, para que esto se haga efectivo, se deberá acreditarse el conocimiento de su contenido y la finalidad de utilizarlo o facilitar su utilización para extorsionar. Con ello, quedan fuera del delito las víctimas, periodistas, abogados y terceros que conserven dicho material sin finalidad extorsiva.
Por otro lado, el segundo dictamen corresponde al Proyecto de Ley 00170/2026-2031-CD, propuesto por el diputado Gustavo Segura, de Renovación Popular. Esta iniciativa establece incorporar el artículo 427-A al Código Penal para sancionar la falsificación y utilización fraudulenta de la Placa Única Nacional de Rodaje
El texto aprobado busca sancionar a quienes fabriquen, alteren o clonen placas para hacerlas pasar por verdaderas, así como a quienes las importen, exporten, transporten, vendan o alquilen teniendo conocimiento de que son falsas, adulteradas o clonadas. También contempla sanciones para quienes usen una placa original de otro vehículo con el fin de ocultar la verdadera identidad del suyo.
La medida establece penas de 3 a 6 años de prisión, además de 90 a 180 días-multa. Para aplicar la sanción, la conducta debe ser considerada apta para inducir a error sobre la autenticidad de la placa o la identificación oficial del vehículo, además de los elementos de conocimiento y finalidad correspondientes.
Sin embargo, la pena se elevaría a entre 6 y 10 años si se comprueba que la placa se usó para facilitar o encubrir otro delito cometido intencionalmente y castigado con una pena máxima de al menos seis años. También se aplicaría cuando se abuse de funciones públicas o de facultades relacionadas con la expedición de placas, o cuando el hecho se cometa como parte de las actividades de una organización criminal.