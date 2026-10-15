El viernes, Trump anunció un acuerdo con Putin para liberar los suministros rusos de diésel a los mercados globales, ignorando las sanciones internacionales diseñadas para privar a Moscú de los ingresos que ayudan a financiar su invasión ilegal de Ucrania. Durante el fin de semana, funcionarios estadounidenses intimidaron a Kiev para que detuviera sus ataques a las refinerías de petróleo rusas y presionaron a las capitales europeas para que presionaran a su aliado. Los funcionarios respaldaron su demanda con amenazas de cortar el intercambio de inteligencia con Ucrania y su acceso a armas fabricadas en EE. UU. bajo un plan administrado por la OTAN, informó el Financial Times.

Con tres meses de guerra a cuestas, las continuas sanciones económicas no han provocado que Rusia se retire de Ucrania. FOTOILUSTRACIÓN: REUTERS

Para colmo, el domingo Trump afirmó en su plataforma de redes sociales, Truth Social, que Ucrania y Rusia habían acordado un “alto el fuego energético”. Ninguna de las partes ha confirmado el acuerdo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que drones y misiles rusos habían seguido atacando instalaciones de energía y gas ucranianas durante la noche. “Putin no lee Truth Social”, bromeó Zelensky.

Hay mucho que deplorar en el plan de Trump. Por un lado, debilita la posición de Ucrania. Un alto el fuego energético integral podría ofrecerle a Kiev un alivio muy necesario de los ataques a su red eléctrica antes del invierno. Pero, según se informa, la propuesta actual se limita a las refinerías de petróleo, lo cual beneficia a Moscú, que tiene muchas más instalaciones que proteger, al tiempo que priva a Ucrania de una valiosa ventaja. Además, como advirtió la jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, no hay garantía de que Putin cumpla ningún acuerdo. Y si EE. UU. cumple con sus amenazas de retirar el apoyo a Ucrania, eso debilitaría aún más las defensas y la posición negociadora de Kiev.

La hipocresía es igualmente flagrante. Después de criticar a India y China por comprar petróleo ruso y amenazar con sanciones por sus compras, Trump mismo ahora quiere facilitar las exportaciones de diésel ruso. Esto sólo socava la credibilidad de los esfuerzos occidentales por aislar a Putin, haciendo más difícil persuadir a otros países para que asuman los costos económicos de hacerlo también.

Incluso dejando de lado los principios, el plan de la administración no les dará mucho alivio a los consumidores. Los precios del diésel estadounidense siguen elevados, mientras que los suministros adicionales rusos serían modestos. Por ejemplo, si Moscú exportara medio millón de toneladas el próximo mes, como prometió, eso equivaldría a menos del 4% de la demanda mundial. Los analistas también señalan la escasez de combustible en el país y los daños a las refinerías que podrían limitar las exportaciones rusas, mientras que cualquier alivio sostenido dependería de un alto el fuego que se mantenga. El acuerdo también enfrenta oposición en casa, con senadores republicanos entre los que exigen que Trump cambie de rumbo, argumentando que viola una prohibición estadounidense de 2022 sobre las importaciones de energía rusa.

Cualquiera que sea el resultado del plan de Trump, destaca la necesidad de que Europa fortalezca sus propias defensas, reduzca su dependencia en Washington y mantenga firmes las sanciones contra Rusia. Ya que Trump no anticipó el impacto de su “pequeña excursión” en Irán sobre el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense ahora está luchando por obtener una solución rápida de parte de Putin, aparentemente sin considerar las consecuencias para Ucrania. Es sólo otra decisión caótica y miope más del presidente estadounidense que corre el riesgo de causar daños duraderos con pocos beneficios.