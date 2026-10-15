El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
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Financial Times
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Donald Trump ha caído aún más bajo en sus esfuerzos por apaciguar a los votantes antes de las elecciones de mitad de período del próximo mes. Mientras los hogares estadounidenses sufren debido a los precios récord del diésel (casi en su totalidad consecuencia de la guerra mal concebida del presidente mismo con Irán), su administración ha pasado días realizando contorsiones diplomáticas en busca de una solución conveniente que socave a Ucrania en su lucha contra la Rusia de Vladimir Putin.

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