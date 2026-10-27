Flávio Bolsonaro viaja rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales de Brasil, informó Folha de S. Paulo, que citó a aliados del senador conservador.

La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Bolsonaro después de que incumpliera una orden del Supremo Tribunal Federal de entregar los documentos en un plazo de 24 horas, según una fuente policial familiarizada con el asunto.

La policía no tiene registro oficial alguno de que Bolsonaro haya salido de Brasil, según el funcionario, que pidió no ser identificado porque la información no es pública. Aliados de Bolsonaro dijeron el martes a Bloomberg News que habían intentado ponerse en contacto con él por la mañana, pero que no habían recibido respuesta.

El secretario de Prensa del presidente argentino Javier Milei negó que Bolsonaro hubiera ingresado al país después de que Infobae informara que había cruzado a Argentina por la provincia fronteriza de Misiones y planeaba viajar desde allí a EE.UU. Los portavoces de Bolsonaro no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Hermano niega fuga

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, negó este martes a un medio local que el candidato presidencial brasileño derrotado haya salido del país suramericano rumbo a EE.UU., en medio de especulaciones sobre una posible fuga.

Eduardo dijo al portal UOL que eran “mentira” los rumores sobre una supuesta huida del senador ultraderechista, después de que la Corte Suprema de Brasil le ordenara a este último la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación sobre lavado de dinero.

“Eso es la izquierda queriendo justificar acciones en su contra”, afirmó por mensaje en Whatsapp.

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El hermano del candidato derrotado vive en EE.UU. desde 2025 para evitar lo que él tacha de “persecución judicial” y la semana pasada sugirió que Flávio Bolsonaro siguiera sus pasos en caso de perder los comicios presidenciales.

Esa declaración fue citada por el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes para justificar la orden de entrega de pasaportes por un supuesto riesgo de fuga, poco después de la conclusión del escrutinio.

Tras ser notificado de la orden el lunes en la mañana, Flávio Bolsonaro aseguró que entregaría los pasaportes y que se defendería de esa “aberración”.

Por otra parte, la Dirección de Migraciones de Argentina afirmó hoy que “no tiene registros” de la entrada del senador ultraderechista en el territorio, mientras que el portavoz de la Presidencia del país, Adrián Ravier, aseguró que este no ha pedido asilo.

Las especulaciones se desataron después de que el medio argentino ‘Infobae’ informara sobre una presunta salida del candidato presidencial hacia Argentina, desde donde tomaría un vuelo privado en dirección a Estados Unidos.

Bolsonaro obtuvo un 48% de los votos en los comicios del domingo, frente al 52% del presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva.

Investigación contra Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años, es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula. Posteriormente regresó a Brasil y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años por difundir afirmaciones falsas sobre el sistema de voto electrónico antes de los comicios.

En septiembre de 2025, Jair Bolsonaro fue condenado por conspirar para dar un golpe de Estado tras su derrota frente a Lula. Fue detenido dos meses después ante el temor de que intentara huir del país y actualmente cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario.

Flávio Bolsonaro es objeto de al menos dos investigaciones federales. La primera se refiere a acusaciones de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal relacionadas con sus vínculos con Daniel Vorcaro, antiguo propietario de Banco Master SA, una entidad en quiebra implicada en el mayor caso de fraude bancario de la historia de Brasil. Bolsonaro niega haber cometido delitos, aunque ha reconocido que solicitó dinero a Vorcaro para financiar una película sobre su padre.

El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, reacciona tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)

La segunda investigación surgió de una pesquisa de la Policía Federal que identificó vínculos entre Bolsonaro y un abogado investigado por presunto lavado de dinero.

Un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil ordenó el martes a las autoridades federales abrir una investigación sobre una posible financiación extranjera ilegal de la campaña presidencial de Bolsonaro, incluida la procedente de un grupo vinculado al vicepresidente de EE.UU., JD Vance.

El magistrado subrayó que la orden no concluye que haya existido financiación extranjera ilegal, pero señaló que las acusaciones surgidas durante la campaña presidencial brasileña justifican una investigación. La oficina de Vance no respondió a una solicitud de comentarios.

El portavoz de Argentina, Adrián Ravier, dijo el martes en una rueda de prensa que Bolsonaro no había solicitado asilo en Argentina.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE