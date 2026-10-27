El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que el Gobierno de Javier Milei “tomó nota del resultado electoral de Brasil”, tras la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva, y añadió que el perdedor de esos comicios, Flávio Bolsonaro, “no ha pedido asilo” en este país.

Estas han sido las primeras palabras de un integrante del Gobierno de Milei tras la victoria el domingo de Lula da Silva en unas elecciones que han marcado historia en Brasil y después de que el presidente argentino se inmiscuyera en la campaña a favor de Bolsonaro e insultara de manera repetida al líder progresista brasileño.

Ravier ofreció una rueda de prensa mientras los medios argentinos especulaban este martes sobre la posibilidad de que Bolsonaro haya cruzado la frontera y esté en Argentina, a lo que respondió la Dirección de Migraciones que «no tiene registro» de ello.

LEA TAMBIÉN: Partido de Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula da Silva en Brasil

“Sobre Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo”, remarcó el portavoz de Milei este martes, en medio del revuelo causado por las informaciones aparecidas en la prensa argentina.

Flávio Bolsonaro reacciona tras conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).

La supuesta salida de Bolsonaro de Brasil

A primera hora del martes, el medio Infobae publicó que el senador brasileño habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Misiones (en el norte de Argentina), a bordo de un avión privado perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., cuya partida estaba prevista en la madrugada de este martes.

Según el mismo medio, el legislador habría cruzado la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad, mientras el canal de televisión TN mostró un avión retenido en Puerto Iguazú.

La Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos para determinar si Flávio Bolsonaro abandonó el país, mientras la Dirección de Migraciones de Argentina informó este lunes de que había constatado que “la documentación de la empresa (propietaria del avión retenido en Iguazú) se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”.

Esta información surge después de que Bolsonaro denunciara que la Justicia brasileña le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país, en el contexto de investigaciones por lavado de dinero y corrupción, acusaciones que el senador niega.

Eduardo Bolsonaro niega que su hermano Flávio se haya fugado de Brasil

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, negó este martes a un medio local que el candidato presidencial brasileño derrotado haya salido del país suramericano rumbo a EE.UU., en medio de especulaciones sobre una posible fuga.

Eduardo dijo al portal UOL que eran «mentira» los rumores sobre una supuesta huida del senador ultraderechista, después de que la Corte Suprema de Brasil le ordenara a este último la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación sobre lavado de dinero.

“Eso es la izquierda queriendo justificar acciones en su contra”, afirmó por mensaje en Whatsapp.

El hermano del candidato derrotado vive en EE.UU. desde 2025 para evitar lo que él tacha de “persecución judicial” y la semana pasada sugirió que Flávio Bolsonaro siguiera sus pasos en caso de perder los comicios presidenciales.

Con información de EFE