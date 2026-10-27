Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el país otorgará visas al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, luego de su derrota electoral frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en una contienda reñida que marcó un cambio frente a la tendencia de victorias conservadoras en América Latina.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad de visas, dijo que “el Departamento de Estado emitirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia y les permitirá ingresar a Estados Unidos”.

El derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Estados Unidos tras una sorpresiva derrota ante el presidente Luíz Inácio Lula da Silva en las elecciones del domingo, según múltiples reportes de prensa.

Un portavoz de Bolsonaro no respondió a una solicitud de comentarios el martes; su jefe de campaña Rogério Marinho también se negó a comentar.

El hermano del excandidato, Eduardo Bolsonaro, que vive en Texas, lo había alentado públicamente a salir de Brasil si perdía las elecciones.

Bolsonaro ha alardeado de su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y visitó la Casa Blanca en mayo. Los vínculos familiares son más profundos: su hermano Eduardo Bolsonaro fue condenado en ausencia en junio por cabildear ilegalmente ante el gobierno de Trump y fue sentenciado a cuatro años de prisión. Hace poco se emitió una orden de arresto en su contra.

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Aunque Trump no respaldó abiertamente a Bolsonaro en la segunda vuelta contra Lula, como ha hecho con otros candidatos de derecha en América Latina, el lunes insinuó, sin aportar pruebas, que las elecciones de Brasil habían sido “amañadas”.

La decisión de Bolsonaro de abandonar Brasil se dio a conocer luego de que, al mediodía del martes, se venciera el plazo para entregar sus pasaportes ordinario y diplomático. No se sabe si había cumplido con ese requerimiento.

Flávio Bolsonaro podrá ingresar a Estados Unidos junto con su familia, según confirmó un alto funcionario del Departamento de Estado. Foto: EFE.

Bolsonaro recibió la orden el lunes, un día después de su sorpresiva derrota. El excandidato dijo que recibió la notificación afuera de la vivienda donde su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple arresto domiciliario mientras purga una condena de 27 años por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula. Tras su derrota de 2022, Jair Bolsonaro huyó de Brasil rumbo a Florida. Regresó tres meses después.

La orden sellada del Supremo Tribunal Federal, vista por The Associated Press, fue emitida el domingo. Bolsonaro se ha negado a reconocer la derrota y ha formulado acusaciones infundadas de fraude electoral.

Bolsonaro cuestiona las elecciones que perdió

Inicialmente, Bolsonaro pidió que se anularan los resultados electorales tras una noche de caos en algunos centros de votación que llevó a las autoridades a extender por dos horas el periodo de votación.

El lunes, instó al tribunal electoral a investigar el supuesto fraude electoral y a anular las candidaturas de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin, algo que esa institución nunca ha hecho.

“Nunca pensé en salir del país”, dijo Bolsonaro en un video publicado en sus redes sociales. “Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Es un claro intento de intimidarme. Pero no me silenciarán”.

Para revertir el resultado, Bolsonaro tendría que presentar pruebas de fraude que afecten la ventaja de Lula de 4,4 millones de votos y convencer al tribunal electoral, integrado por ocho miembros, antes de que los resultados sean certificados el 18 de diciembre.

Lula, que cumplió 81 años el martes, recibió más de 64 millones de votos, frente a menos de 60 millones para Bolsonaro, una diferencia de casi el 4%.

Bolsonaro afirmó en un video publicado el lunes en sus redes sociales que no tenía planes de salir de Brasil y que, en cambio, intentaba organizar la oposición entre sus colegas del Congreso frente a los resultados electorales. Su mandato de ocho años como senador vence el 31 de enero de 2027, lo que también hará que pierda el fuero especial ante el Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro está siendo investigado por el STF por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en dos casos. En uno, se le acusa de utilizar una empresa de apuestas deportivas para lavar deducciones fraudulentas de pensiones gubernamentales destinadas a adultos mayores. En el otro, se le atribuye haber aceptado millones de dólares de un banquero desacreditado.

Él ha negado haber cometido irregularidades en ambos casos, y ha afirmado que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien encabeza una de las investigaciones, es un aliado de Lula . Los fiscales sospechan que los fondos del banquero se utilizaron para pagar los gastos de su hermano Eduardo Bolsonaro y para promover la agenda política de Flávio Bolsonaro ante el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, según muestran documentos.

Mientras tanto, el legislador Mauricio Marcon, integrante del Partido Liberal de Bolsonaro, cuestionó la actuación del magistrado y afirmó que el excandidato seguirá representando a sus seguidores desde el extranjero.

“Nos representará en un país libre. Seguirá siendo nuestro líder”, declaró Marcon.

Con información de AP.