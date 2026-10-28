El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Miami el martes después de huir de su país tras ser derrotado en las elecciones presidenciales, informó O Globo.

Bolsonaro fue recibido a su llegada por su hermano Eduardo, dijo el periódico, citando a aliados. Eduardo vive en Estados Unidos desde el año pasado, cuando se trasladó allí para presionar al presidente Donald Trump con el fin de que ayudara a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado por conspirar para dar un golpe de Estado.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo previamente el martes que EE.UU. otorgaría visas a Flávio y su familia.

Flávio Bolsonaro, quien enfrenta múltiples investigaciones penales en Brasil, tenía hasta el martes para entregar su pasaporte a la Policía Federal, pero no lo hizo, según un funcionario policial familiarizado con el asunto. El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien la familia Bolsonaro acusa desde hace tiempo de persecución política, exigió que entregara los documentos ante la preocupación de que el senador pudiera huir.

La derrota de Bolsonaro frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del domingo supuso un duro revés para una familia que había buscado consolidar una dinastía política en Brasil. El senador convirtió en un tema central de su campaña la liberación de Jair Bolsonaro, su padre, quien cumple una condena de 27 años por conspirar para dar un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022.

Trump dijo a periodistas a primera hora del miércoles, tras regresar de un viaje de campaña a Texas, que habría aprobado que Bolsonaro viajara a EE.UU., pero que pensaba que se encontraba en Argentina.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @FlavioBolsonaro del senador derechista brasileño Flávio Bolsonaro (i), junto al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/ @FlavioBolsonaro

Durante declaraciones en Texas el martes por la tarde, Trump evitó mencionar a Bolsonaro, pero reiteró sus afirmaciones sin fundamento de que hubo fraude en las elecciones de Brasil. Atacó a los demócratas calificándolos como los “mayores tramposos electorales”, antes de añadir que “Brasil también está haciendo un trabajo bastante bueno”.

El mandatario estadounidense ha sido durante mucho tiempo aliado de los Bolsonaro y el año pasado impuso aranceles a productos brasileños en un intento fallido por ayudar a Jair Bolsonaro a evitar su juicio por intento de golpe de Estado.

El paradero de Flávio Bolsonaro era desconocido para la policía y sus aliados el martes por la mañana, después de que Infobae informara que había cruzado a Argentina y planeaba viajar desde allí a EE.UU. La policía brasileña no tiene registro oficial de que Bolsonaro haya salido de Brasil, y el secretario de prensa del presidente argentino Javier Milei negó que hubiera ingresado al país.

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Varios aliados de Bolsonaro dijeron a Bloomberg News que intentaron contactarlo, pero no habían recibido respuesta.

La saga revolucionó las redes sociales con memes que se refieren a Bolsonaro como “Flyvio” y lo comparan con Carmen Sandiego o ¿Dónde está Wally? Otros modificaron el lema conservador “Dios, Patria y Familia” por “Adiós, Patria y Familia”.

“El hecho de haber abandonado Brasil es vergonzoso”, dijo Lula en un acto por su 81.º cumpleaños. El líder de izquierda mantiene una relación tormentosa con Trump y, a principios de este año, denegó visas a dos altos funcionarios estadounidenses ante el temor de que planearan cuestionar la integridad de su sistema electoral.

Bolsonaro enfrenta al menos dos investigaciones federales por acusaciones de lavado de dinero, una de ellas derivada de sus vínculos con el antiguo propietario del Banco Master SA, implicado en el mayor caso de fraude bancario de la historia de Brasil. Bolsonaro niega haber cometido irregularidades.

Sus acciones desde la votación del domingo recordaron a las de su padre, incluso antes de que se conociera la noticia de que abandonaría Brasil. Inicialmente afirmó que solicitaría la anulación de los resultados debido a la decisión del Tribunal Supremo de ampliar el horario de votación, repitiendo la negativa de Jair Bolsonaro a aceptar su estrecha derrota frente a Lula hace cuatro años.

Jair Bolsonaro abandonó Brasil rumbo a EE.UU. tras la derrota. Regresó meses más tarde y posteriormente se le prohibió ocupar cargos públicos durante ocho años por difundir afirmaciones falsas sobre el sistema de voto electrónico de Brasil antes de las elecciones, y luego fue condenado por conspirar para dar un golpe de Estado.

Drama en la Corte Suprema

Flávio Bolsonaro desistió el lunes de sus planes de solicitar la anulación de los resultados y publicó un video en las redes sociales en el que afirmó que el Tribunal Supremo le prohibió salir de Brasil. Explicó que la decisión se debía a los comentarios de su hermano Eduardo, quien dijo en un podcast que Flávio debería marcharse de Brasil si perdía las elecciones.

La decisión de Moraes irritó a funcionarios del gobierno de Lula, así como a algunos miembros del Tribunal Supremo, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas al referirse a conversaciones privadas.

El gobierno de Lula quería centrarse en los esfuerzos por pacificar el país y superar la polarización que se disparó durante las sucesivas contiendas electorales entre el líder de izquierda y un miembro de la familia Bolsonaro, dijeron estas personas.

Consideraban que la medida de Moraes —un juez polémico que supervisó el juicio de Jair Bolsonaro y que desde hace tiempo enfrenta acusaciones de censura por parte de la derecha brasileña— iba en contra de esos objetivos.

El martes por la mañana, el magistrado del Tribunal Supremo Flávio Dino ordenó a las autoridades federales abrir una investigación sobre una posible financiación extranjera ilegal de la campaña presidencial de Bolsonaro, incluida la de un grupo vinculado al vicepresidente de EE.UU., JD Vance.

El magistrado subrayó que la orden no establece que se produjera financiación extranjera ilegal, pero señaló que las acusaciones planteadas durante la campaña presidencial brasileña justifican una investigación. La oficina de Vance no respondió a una solicitud de comentarios.

El portavoz de Argentina, Adrián Ravier, dijo durante una rueda de prensa el martes que Bolsonaro no solicitó asilo en Argentina.