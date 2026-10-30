Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa Locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. El candidato presidencial de derecha derrotado en Brasil, Flavio Bolsonaro, bajó hoy de un avión privado en Florida a pesar de una orden judicial que le prohibía salir del país. Su avión aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka, en las afueras de Miami, tras volar desde Argentina con escala en Ecuador, mientras desde hacía días circulaban especulaciones sobre su paradero. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP)
Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa Locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. El candidato presidencial de derecha derrotado en Brasil, Flavio Bolsonaro, bajó hoy de un avión privado en Florida a pesar de una orden judicial que le prohibía salir del país. Su avión aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka, en las afueras de Miami, tras volar desde Argentina con escala en Ecuador, mientras desde hacía días circulaban especulaciones sobre su paradero. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó el pasado jueves a la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés, para pedir explicaciones sobre la posible implicación del Gobierno del presidente Javier Milei en la fuga del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, con paso por territorio argentino.

Se trató de una conversación breve con la que el Ejecutivo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó información al Gobierno argentino sobre el episodio y sobre la posible participación de figuras destacadas de la Casa Rosada.

Cortés es la máxima autoridad diplomática de Argentina en Brasil, ya que la representación quedó reducida a nivel de encargados de negocios tras los ataques públicos de Milei contra Lula y el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes durante la campaña electoral de Brasil.

La fuga de Bolsonaro y su paso por Argentina

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro se fugó a los Estados Unidos el pasado martes a través del territorio argentino después de que el juez De Moraes solicitara requisar sus pasaportes en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.

Según el diario La Nación, el principal asesor del presidente argentino, Santiago Caputo, estuvo en la ciudad de Puerto Iguazú, en Argentina, con el objetivo de facilitar la entrada de Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro podrá ingresar a Estados Unidos junto con su familia, según confirmó un alto funcionario del Departamento de Estado. Foto: EFE.
Flávio Bolsonaro podrá ingresar a Estados Unidos junto con su familia, según confirmó un alto funcionario del Departamento de Estado. Foto: EFE.

Flávio Bolsonaro agradeció a Milei por su “coraje, sentido de justicia y legalidad”, en una carta divulgada este miércoles, después de llegar a Estados Unidos.

“Gracias al presidente Milei, hoy Flávio Bolsonaro está vivo”, aseguró sobre el mandatario argentino, el único del continente que no felicitó por su victoria a Lula.

Las fuentes consultadas por EFE no quisieron ofrecer más detalles sobre esta reunión, celebrada en un contexto de tensión diplomática entre ambas naciones.

Con información de EFE

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