Las apuestas alcistas que habían generado ganancias extraordinarias tras el sorprendentemente sólido desempeño de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta del 4 de octubre se desplomaron después de que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ganara la segunda vuelta del domingo, un resultado que contradijo prácticamente todas las encuestas y también los mercados de predicción.

Los activos brasileños son, de lejos, los de peor desempeño en los mercados globales esta semana, en medio de una ola de ventas que golpeó con fuerza a una industria local de fondos ya debilitada. Los fondos macro brasileños perdían hasta 24% el lunes, el peor día de la liquidación, según datos recopilados por Bloomberg. Para el sector en su conjunto, fue la peor jornada en unos nueve años.

Algunos de los mayores ganadores tras la primera vuelta estuvieron también entre los más golpeados, incluidos fondos administrados por Vista Capital, Legacy Capital, Ace Capital y Mar Asset Management. Aunque algunos se han recuperado ligeramente desde entonces, sus rendimientos de la semana siguen en terreno negativo, según datos hasta el miércoles, los más recientes disponibles.

La apuesta antes de la segunda vuelta era que Bolsonaro, de derecha, avanzaría en la reducción de los enormes déficits presupuestarios del país, lo que abriría espacio para recortes de las tasas de interés. Ese escenario haría bajar las tasas de los swaps e impulsaría las acciones, especialmente las de empresas vinculadas a la economía local, castigadas por años de costos de endeudamiento de dos dígitos. La entrada de capital extranjero también fortalecería al real.

Legacy y Ace redujeron esas posiciones después del repunte inicial, según dijeron en ese momento, pero mantuvieron suficiente exposición como para sufrir fuertes pérdidas cuando la apuesta se revirtió. Legacy Alpha cayó 8% el lunes y un fondo de Ace perdió casi 9%, ambos después de comisiones, según datos recopilados por Bloomberg. El fondo Multiestratégia de Vista se desplomó 24%, mientras que Mar Absoluto perdió 15%.

“Nos preparamos con gran rigor, planificación, análisis y dedicación para un año decisivo para la firma”, dijo Mar, con sede en Río de Janeiro, en una carta vista por Bloomberg. “Pero nos equivocamos. Lo hecho, hecho está”.

Fondos de cobertura de Brasil por debajo de la tasa interbancaria este año.

La victoria de Lula obligó el lunes a los inversionistas a dar un giro brusco a sus posiciones y prepararse para un nuevo mandato del presidente. El mercado teme que Lula sea menos proclive a recortar un déficit superior a 9% de la economía y más partidario de mantener los beneficios sociales e impulsar el consumo, apoyándose principalmente en mayores ingresos para fortalecer las cuentas públicas. Para los gestores, ese enfoque podría mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo y reducir el apetito por los activos de riesgo.

Mientras los inversionistas esperan más detalles sobre los planes fiscales de Lula, incluida su elección para el Ministerio de Hacienda, los mercados brasileños siguen sin recuperarse. El Ibovespa acumula una caída de alrededor de 18% esta semana, borrando con creces el repunte registrado este mes tras la segunda vuelta. El real se ha debilitado cerca de 8%, lo que lo convierte en la moneda de peor desempeño del mundo en ese período, mientras que las tasas de los swaps han subido más de dos puntos porcentuales, con las mayores alzas en los vencimientos más largos.

Ajuste de cuentas en la industria

La turbulencia de esta semana golpeó a una industria local de fondos que ya estaba bajo presión, después de que las tasas persistentemente altas empujaran a los inversionistas hacia los bonos del gobierno. Solo los fondos de cobertura registraron salidas netas por 9,300 millones de reales (US$ 1,700 millones) entre enero y septiembre de este año, con lo que acumulan cuatro años consecutivos de retiros.

“Me sorprendería que la industria tradicional de fondos locales no empeore en los próximos 12 meses”, dijo Artur Wichmann , director de inversiones de XP Inc., uno de los mayores distribuidores de fondos del país. “O la industria se reinventa, o perderá todavía más relevancia”.

La ola de ventas del lunes golpeó de forma generalizada a los fondos de cobertura. Una canasta de fondos locales seguida por la asociación de mercados de capitales del país cayó alrededor de 3.9%, su peor jornada desde 2017. Aunque registró un ligero rebote al día siguiente, el índice acumula un avance de apenas 5.8% en lo que va del año hasta el martes, según los datos más recientes disponibles. Eso equivale aproximadamente a la mitad del rendimiento de la tasa interbancaria que la industria utiliza como referencia.

En Vista Capital, con sede en Río de Janeiro, João Landau también hizo una evaluación directa del abrupto giro del mercado del lunes.

“Ganamos dinero en la primera vuelta y perdimos en la segunda”, dijo en una entrevista el fundador y director de inversiones de la firma. “En términos generales, nuestras expectativas sobre las elecciones resultaron equivocadas”, por lo que “recortamos muchas posiciones”.

Ricardo Denadai, director ejecutivo y socio fundador de Ace, en São Paulo, dijo en un mensaje de texto que la sorpresa electoral provocó pérdidas significativas en sus posiciones en acciones, divisas y tasas, ya que los movimientos del mercado fueron mucho más pronunciados que después de la primera vuelta.

Legacy, también con sede en São Paulo, declinó hacer comentarios.

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El desempeño de los cuatro fondos de cobertura —Mar, Ace, Vista y Legacy—, tanto durante el repunte como en la fuerte liquidación del lunes, sobresalió entre unos 170 competidores brasileños de gestión activa, cada uno con al menos 200 millones de reales en activos, un mínimo de 100 inversionistas y un historial de al menos seis meses.

Al evaluar las fuertes pérdidas, João Braga, gestor de portafolio de Encore Asset Management, describió el lunes como el peor día de sus más de dos décadas de carrera. El fondo de acciones de la firma se desplomó 32% después de comisiones, mientras que otros fondos de la misma categoría cayeron más de 40%.

El fondo mantenía una fuerte exposición alcista a las acciones cuando se desató la ola de ventas y tenía muy poco efectivo disponible, dijo Braga en su video mensual, publicado el jueves. La estrategia se apoyaba en las encuestas, en sus cálculos a partir de los resultados de la primera vuelta y en un análisis de la votación, factores que apuntaban a una “probabilidad muy alta” de una victoria de Bolsonaro.

“Obviamente no esperaba nada cercano a la magnitud de los movimientos que vimos en el mercado”, dijo. “No creo que nadie lo esperara”.