Empleados trabajan en la sala de operaciones de una firma de inversión en São Paulo.
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Agencia Bloomberg
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En apenas tres semanas, los gestores de fondos de cobertura de Brasil pasaron de celebrar algunas de sus mayores ganancias en años a sufrir fuertes pérdidas y disculparse con sus clientes.

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