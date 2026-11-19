A partir del 14 de diciembre, más de 1.8 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones tendrán la posibilidad de elegir entre mantenerse en la comisión por flujo o migrar a la comisión por saldo (fondo). Esta decisión podrá tomarse durante un periodo de cinco meses, hasta el 14 de mayo de 2027.

Ante este nuevo escenario, conocer cómo funciona cada esquema de comisión y cuáles son sus principales diferencias permitirá a los afiliados contar con más información para tomar una decisión sobre su ahorro previsional. A continuación, AFP Integra explica las principales características de cada modalidad.

¿Qué es la comisión por flujo?

La comisión por flujo, también denominada comisión por remuneración, es un porcentaje que se cobra sobre la remuneración mensual del afiliado cada vez que realiza un aporte obligatorio a su AFP. Es decir, el cobro se realiza directamente sobre el sueldo del trabajador.

Actualmente, este esquema se mantiene para los afiliados que ingresaron al sistema antes de 2013 y que, ese año, decidieron mantenerse en dicha modalidad, cuando se introdujo la comisión por saldo.

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¿Y la comisión por saldo?

La comisión por saldo se aplica sobre el fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización de cada afiliado, incluyendo la rentabilidad que se genere. Todos los afiliados que empezaron a aportar desde el 2013 se encuentran bajo la comisión por saldo.

Hay que tener en cuenta que, si un afiliado opta por migrar de comisión por flujo a comisión por saldo, el nuevo esquema de cobro no se aplicará sobre el dinero que ya tiene acumulado en su fondo, sino únicamente a los nuevos aportes que realice a partir de junio de 2027 y a la rentabilidad que estos generen.

“La diferencia principal es sencilla: en la comisión por flujo el cobro se realiza sobre la remuneración, mientras que en la comisión por saldo se aplica sobre el ahorro acumulado. Por eso, no se pueden comparar únicamente los porcentajes de ambas modalidades, porque se calculan de manera distinta”, explicó Shirley Parodi, gerente de servicios y pensiones de AFP Integra.

¿El cambio de comisión será obligatorio?

La decisión será voluntaria. Los afiliados que no soliciten el cambio de comisión continuarán bajo su esquema actual.

En caso de quienes elijan migrar, el cambio a la comisión por saldo será de manera gradual. Durante una etapa de transición de siete años, se aplicará un esquema de comisión mixta, con un componente sobre el sueldo y otro sobre el saldo administrado, aplicable a los aportes que se realicen a partir de junio de 2027.

A lo largo de este periodo, la comisión por flujo, es decir la que se aplique sobre el sueldo, disminuirá progresivamente hasta desaparecer en junio de 2034.

¿Qué conviene revisar antes de decidir?

En AFP Integra, la comisión por flujo equivale al 1.55% mensual aplicado a la remuneración, mientras que la comisión por saldo corresponde al 0.78% anual calculado sobre el saldo que cada afiliado tiene en su cuenta individual.

Antes de decidir, es importante que cada afiliado evalúe su situación previsional, considerando factores como su edad, horizonte de jubilación, frecuencia de aporte, situación laboral, fondo acumulado y aportes futuros proyectados.

Revisar esta información le permitirá a cada afiliado elegir la opción más adecuada para su situación previsional y sus objetivos de jubilación.