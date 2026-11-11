Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pagarán una menor tasa por el seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

Desde enero de 2027, el costo pasará de 1.37% a 1.12% de la remuneración asegurable, lo que representa una reducción de 18% frente a la tasa vigente.

El nuevo porcentaje fue definido tras la novena licitación del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio bajo una póliza colectiva (SISCO IX), organizada por la Asociación de Empresas Administradoras de Fondos (ASEAF).

El seguro previsional cubre a los afiliados y sus familias ante situaciones de invalidez —cuando una enfermedad o accidente reduce en 50% o más la capacidad de trabajo— o fallecimiento.

Dicha cobertura permite financiar las pensiones de invalidez y sobrevivencia que correspondan, además de los gastos de sepelio.

La tasa fijada en la última subasta se aplicará durante dos años, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028.

¿Cómo fue la licitación?

En el proceso participaron siete compañías de seguros, pero solo cuatro se adjudicaron las siete fracciones en concurso.

Pacífico Seguros obtuvo dos fracciones con una tasa de 1.09%; Mapfre Perú, que participó por primera vez, consiguió una con 1.13%; Rimac Seguros se adjudicó dos con 1.13%, y La Positiva Seguros obtuvo las dos restantes con una tasa de 1.16%.

Aunque las ofertas adjudicadas registraron tasas distintas, el resultado de la licitación estableció una prima promedio de 1.12% para los afiliados durante el periodo señalado.

A setiembre de 2026, cerca de 17,000 personas recibían una pensión de invalidez y más de 124,000 familiares de afiliados contaban con una pensión de sobrevivencia en el SPP.