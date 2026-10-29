Los ingresos por comisiones tuvieron un avance más acotado, ya que aumentaron apenas 1%. | Crédito: Andina
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Zulema Ramirez Huancayo
Zulema Ramirez Huancayo

Los resultados financieros de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) recuperan terreno tras un 2025 de contracción.

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