Al cierre del tercer trimestre del 2026, sus utilidades netas crecieron 16.3% respecto de igual periodo del año pasado, según información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Las cuatro administradoras aumentaron ganancias, aunque solo dos elevaron sus ingresos por comisiones, mientras que las dos restantes mostraron reducciones.

El principal impulso provino del resultado del encaje de las AFP, favorecido por la recuperación de la rentabilidad de las inversiones, mientras que los ingresos por comisiones avanzaron ligeramente.

La evolución marca una mejora frente al desempeño del año pasado, cuando las ganancias netas de las administradoras disminuyeron 11% en conjunto. La recuperación ya se advertía durante este año: al cierre del primer trimestre, las utilidades aumentaron 9.1% interanual y en el primer semestre, 10%.

Encaje

El resultado del encaje es uno de los componentes relevantes para explicar el avance de las ganancias. Se trata de recursos propios que las AFP deben mantener invertidos en los mismos fondos previsionales que administran, como parte del mecanismo regulatorio de rentabilidad mínima, dijo a Gestión Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Por ello, cuando mejora el desempeño de las inversiones, también puede aumentar el rendimiento de esos recursos y contribuir a los resultados de las administradoras, acotó.

Así, el avance de las utilidades no responde únicamente a los ingresos por administrar las cuentas de los afiliados, sino también al desempeño de las inversiones en las que las AFP mantienen comprometidos recursos propios, añadió.

Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, señaló que durante el 2026 los fondos 2 y 3 han registrado rentabilidades de doble dígito. Entre los factores que explican este resultado está el desempeño de los mercados internacionales, pues el índice S&P 500 acumula un avance superior al 12% en lo que va del año, apuntalado por las ganancias empresariales, en particular de compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, precisó.

Además, destacó el desempeño de los mercados emergentes, cuya rentabilidad superó el 30%, lo que favoreció especialmente a los fondos con mayor participación en activos de riesgo. En ese contexto, el fondo 3 de las AFP alcanzó rendimientos cercanos al 30%, aunque recientemente moderaron su alza, sostuvo.

Comisiones

En contraste, los ingresos por comisiones tuvieron un avance más acotado, ya que aumentaron apenas 1% hasta S/ 936 millones en el periodo evaluado. Por lo tanto, su contribución a la recuperación de las utilidades es limitada, indicó Espada. Asimismo, los gastos de las administradoras se incrementaron, lo que ejerció presión sobre sus resultados, comentó.

“La mejora de las utilidades debe analizarse considerando tanto el comportamiento de los gastos como el mayor rendimiento de las inversiones vinculadas al encaje”, expresó. Así, precisó que, pese al crecimiento de las ganancias, la evolución de los ingresos operativos de las AFP no muestra un avance equivalente.

Al cierre del tercer trimestre, Profuturo reportó una rentabilidad patrimonial de 14.2%; mientras que Integra alcanzó un ROE de 20.4% y Prima, 33.6%. La más rentable en el periodo analizado fue Habitat con una rentabilidad de 39.1%.

Noveno retiro afectaría

La posibilidad de un noveno retiro de los fondos de las AFP por hasta S/ 22,000 sigue en evaluación en el Congreso. La iniciativa busca atender las necesidades económicas de los afiliados ante el impacto del fenómeno El Niño y el encarecimiento del costo de vida.

Este eventual desembolso a los afiliados podría tener un impacto negativo en los resultados de las gestoras, pues afectaría aún más los ingresos por comisiones y la rentabilidad de los fondos.

El proyecto aún debe ingresar a debate en la comisión. Como parte del trámite, la Comisión de Economía ya ha solicitado opiniones técnicas a seis organismos públicos, entre estos el MEF, SBS y BCRP.