¿Qué le falta al Perú para traducir crecimiento en bienestar? Expertos apuntan a las debilidades institucionales del Estado. (Foto: Andina)
¿Qué le falta al Perú para traducir crecimiento en bienestar? Expertos apuntan a las debilidades institucionales del Estado. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Camila Vera
mailCamila Vera

Las carreteras inconclusas, los hospitales colapsados y los servicios públicos insuficientes son escenarios disonantes frente al avance de los factores macroeconómicos que mantienen a nuestro país estable. ¿Se trata de un desajuste en el modelo o de un factor institucional?

TE PUEDE INTERESAR

Trabajadores en agroindustria contarían con más posibilidades de salir de la pobreza
Reducción de la pobreza en el Perú: inversión y empleo formal serán claves para sostener el crecimiento
¿Más peruanos en riesgo de caer en pobreza? Una de cada tres personas ahora es vulnerable

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.