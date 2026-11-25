La plataforma de comercio electrónico Shein deberá pagar US$100 millones para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por presuntas prácticas engañosas hacia sus consumidores, informó la agencia este martes.

Entre los señalamientos figuran la difusión de información incorrecta sobre los plazos de envío y entrega, así como sobre la autenticidad de las reseñas de sus productos.

La FTC también cuestionó las afirmaciones de la compañía sobre el origen del algodón utilizado en algunas de sus prendas.

Según la agencia, se identificaron productos cuyo algodón había sido etiquetado como cultivado en Estados Unidos, pese a que provenía de China. En otros casos, no fue posible determinar la procedencia de la materia prima.

Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, sostuvo que Shein atrajo a sus clientes con promesas de precios accesibles, entregas rápidas y proveedores que supuestamente cumplían estándares superiores al promedio en materia de trabajo infantil y trabajo forzado.

No obstante, señaló que la compañía habría proporcionado información engañosa sobre sus productos, proveedores y la autenticidad de las opiniones de sus compradores. También cuestionó las dificultades que enfrentaban los consumidores para acceder a los servicios de atención al cliente.

¿QUÉ MEDIDAS DEBERÁ CUMPLIR SHEIN?

De acuerdo con la orden de la FTC, los US$100 millones serán destinados a compensar a los consumidores perjudicados por las prácticas atribuidas a la empresa.

Además del pago, Shein tendrá prohibido realizar afirmaciones falsas sobre los tiempos de envío y entrega, eliminar reseñas negativas de sus productos o negar un servicio adecuado de atención al cliente.

Las restricciones también alcanzan a las declaraciones sobre las auditorías realizadas a sus proveedores y fabricantes, así como a la información relacionada con el origen de los productos.

En respuesta a The Associated Press (AP), un portavoz de Shein afirmó que el acuerdo no representa una admisión de responsabilidad y que la compañía mantiene sus discrepancias con algunos de los señalamientos de la FTC.

No obstante, indicó que la empresa aceptó implementar medidas adicionales para reforzar sus prácticas de atención al consumidor y sus mecanismos de cumplimiento.

PRESIÓN SOBRE EL MODELO DE NEGOCIO DE SHEIN

El acuerdo se produce después de que Shein decidiera cotizar en la Bolsa de Hong Kong en septiembre. La compañía, fundada en China en 2012 y actualmente con sede en Singapur, construyó su modelo comercial sobre la oferta de prendas de moda ultrarrápida a precios bajos, con envíos desde China hacia mercados occidentales.

Sin embargo, su operación enfrenta mayores costos por los cambios en las exenciones arancelarias de minimis en Estados Unidos y la Unión Europea, que han incrementado los impuestos a la importación de paquetes de bajo valor procedentes de China.

A ello se suman los mayores costos logísticos, impulsados en parte por la guerra contra Irán, lo que añade presión sobre su estrategia de precios bajos y sus márgenes de rentabilidad.

Elaborada con información AP.