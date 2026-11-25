Holcim, que a través de Inversiones ASPI mantenía una participación del 50.01% en Cementos Pacasmayo, elevó su participación al 93.65% del capital social de la cementera, tras adquirir un 43.64% adicional mediante dos operaciones dirigidas a los accionistas minoritarios: una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en Perú y una oferta simultánea en Estados Unidos.

De acuerdo con un Hecho de Importancia comunicado por Cementos Pacasmayo a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la OPA permitió a Inversiones ASPI, entidad ofertante, adjudicarse 142 millones 297,344 acciones comunes con derecho a voto, equivalentes al 33.57% del capital social de la cementera. La operación ya fue liquidada e implica la transferencia de las acciones adjudicadas al comprador, tras el pago correspondiente.

A esta adquisición, se suman los 8 millones 532,718 American Depositary Shares (ADS) válidamente ofrecidos en venta y no retirados durante la oferta en Estados Unidos. Estos instrumentos representan 42 millones 663,590 acciones comunes con derecho a voto, equivalentes al 10.07% del capital social de Cementos Pacasmayo.

La compañía precisó que, aunque la oferta estadounidense ya venció, su liquidación todavía se encuentra en proceso . No obstante, el ofertante quedó obligado a adquirir los ADS presentados válidamente.

Holcim alcanza el 93.65% de Cementos Pacasmayo tras comprar acciones a minoritarios. Foto: Holcim.

Holcim alcanza el 93.65%

Con ambas operaciones, Inversiones ASPI ha adquirido una participación adicional de 43.64% en Cementos Pacasmayo. De esta manera, su participación total asciende al 93.65% del capital social, porcentaje que incluye el 10.07% que mantiene a través de ADS.

La empresa también aclaró información difundida previamente sobre la adquisición de un 33.57% adicional. Así, precisó que ese porcentaje corresponde exclusivamente a las acciones adjudicadas en la OPA realizada en Perú y no al conjunto de las operaciones.

Cementos Pacasmayo señaló que comunicará oportunamente al mercado cuando tenga conocimiento de la liquidación de la oferta estadounidense.