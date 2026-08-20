Ciudadanos iraníes pasan en coche junto a una gran valla publicitaria política con banderas nacionales de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán. (Foto: EFE)
Ciudadanos iraníes pasan en coche junto a una gran valla publicitaria política con banderas nacionales de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este jueves que el armamento que utilizará si se reanuda la guerra tendrá “más potencia destructiva” que en anteriores enfrentamientos, en medio del estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos.

En declaraciones recogidas por la agencia Tasnim, el portavoz del cuerpo militar de élite iraní, Hosein Mohabi, afirmó que

El general hizo estas declaraciones después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, subiera ayer el tono de sus amenazas a Irán y anunciara una ofensiva económica “sin precedentes”.

Una mujer camina junto a una valla publicitaria contra Donald Trump en Teherán, Irán, el 19 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer camina junto a una valla publicitaria contra Donald Trump en Teherán, Irán, el 19 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Mohabi subrayó que Irán está mejorando continuamente sus capacidades militares, desarrollando armas con mayor precisión, poder destructivo y sofisticación tecnológica.

En cuanto a los enfrentamientos de los insurgentes yemeníes con Arabia Saudí, el general aseguró que Riad sería incapaz de contenerlos.

Señaló que, a pesar de más de dos años de guerra en Gaza, «Israel no ha logrado infligir daños graves a Hamás», y argumentó que no cabría esperar que Arabia Saudí, «cuyas capacidades militares son más débiles que las del régimen israelí», derrote a los yemeníes.

Con información de EFE

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