Comienza la era de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador. La ‘Tri’ se medirá contra Corea del Sur este jueves 24 de septiembre, desde las 6:00 a.m., en el Big Bird Stadium de Suwon, en un amistoso internacional que marcará el debut del técnico argentino con la selección ecuatoriana. El ‘Muñeco’ asume este desafío y tendrá su primera prueba ante un combinado asiático que buscará aprovechar su velocidad y dinámica.

Para esta fecha FIFA, Gallardo apostó por una convocatoria con varios de los principales referentes de Ecuador. Entre los nombres llamados destacan Hernán Galíndez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán y Keny Arroyo, quienes forman parte de una nómina con la que el entrenador pretende comenzar a plasmar sus ideas sobre el terreno de juego.

La expectativa crece entre los aficionados de la ‘Tri’, que esperan conocer la propuesta futbolística del nuevo seleccionador. Gallardo se ha caracterizado por plantear equipos protagonistas, con intención de manejar la posesión, adelantar sus líneas y llevar el juego hacia el campo contrario.

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. Corea del Sur por amistoso internacional?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en prácticamente todo el territorio ecuatoriano. Asimismo, el canal se encuentra disponible en distintos cableoperadores nacionales para quienes prefieran seguir el partido mediante televisión por suscripción.

Estos son algunos de los números de canal donde podrás encontrar la señal de Teleamazonas para ver el Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO por amistoso internacional:

Canal 180 de DIRECTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal satelital de Claro TV

SUWON, GYEONGGI (COREA DEL SUR), 24/09/2026.- Revisa los horarios y canal para ver EN VIVO el partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur que se realizará en Suwon World Cup Stadium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. Corea del Sur por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Los aficionados ecuatorianos también podrán seguir el partido entre Ecuador y Corea del Sur mediante la señal online de Teleamazonas a través de su sitio web oficial. Esta alternativa permite acceder a la transmisión desde diferentes dispositivos con conexión a internet.

Opciones para ver Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO online:

Sitio web oficial de Teleamazonas

Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

DIRECTV GO compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras

Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y en qué lugar juega

Partido : Ecuador vs. Corea del Sur

: Ecuador vs. Corea del Sur Torneo : Amistoso internacional por fecha FIFA

: Amistoso internacional por fecha FIFA Fecha : Jueves 24 de septiembre de 2026.

: Jueves 24 de septiembre de 2026. Hora : 6:00 a.m. (hora de Ecuador)

: 6:00 a.m. (hora de Ecuador) Canal de TV : Teleamazonas

: Teleamazonas Estadio : Big Bird Stadium

: Big Bird Stadium Ciudad: Suwon, Corea del Sur