El Servicio de Impuestos Internos (IRS) incluyó en el borrador del Formulario 1040 para el año tributario 2026 una pregunta sobre ciudadanía y autorización legal para trabajar en Estados Unidos. Si la versión final es aprobada, los contribuyentes deberán responderla al presentar su declaración de impuestos en 2027, lo que ha generado preocupación entre algunos inmigrantes, ya que sería la primera vez que el formulario federal de declaración individual solicita este tipo de información. En esta nota te explicamos cómo podría afectarte esta medida y qué debes saber.

La posible modificación no pide detallar la categoría migratoria, pero sí requeriría indicar si la persona es ciudadana, nacional estadounidense o está autorizada legalmente para trabajar (Foto: Pexels)

EL IRS INCLUYE EN UN BORRADOR UNA PREGUNTA SOBRE CIUDADANÍA Y TRABAJO LEGAL

Lo más importante que debes saber es que aún no hay una regla final vigente que obligue a todos los inmigrantes a declarar su estatus migratorio en los taxes de 2027. El IRS publicó un borrador del Formulario 1040 para el año tributario 2026 —que se presentaría en la temporada de impuestos de 2027— con una nueva pregunta sobre ciudadanía y autorización de trabajo; pero los borradores no se pueden usar para declarar ni deben considerarse definitivos.

¿QUÉ PREGUNTA INCLUIRÍA EL BORRADOR?

El borrador del Formulario 1040 plantea una pregunta que debe contestar con “sí” o “no” la persona que declara y, si aplica, su cónyuge en una declaración conjunta:

“En el momento que presenta su declaración, ¿es usted (y su cónyuge, si presentan conjuntamente) ciudadano estadounidense, nacional de EE.UU. o extranjero autorizado legalmente para trabajar en los Estados Unidos?”.

La redacción es relevante porque no pide necesariamente que se detalle una categoría migratoria específica —por ejemplo, residencia permanente, asilo, TPS o DACA—, pero sí busca que el contribuyente afirme si pertenece a alguna de esas categorías. Cabe precisar que la pregunta podría cambiar, ser eliminada o mantenerse antes de que el IRS publique la versión final.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS INMIGRANTES Y CÓMO DEBEN ACTUAR?

El posible cambio no significa que los inmigrantes dejen de tener que declarar impuestos. Las personas que tienen obligación tributaria deben continuar presentando sus declaraciones con su SSN o ITIN, según corresponda. Sin embargo, varios tendrán temor de hacerlo, ya que esos datos serán expuestos.

Joseph Malouf, experto legal de Noticias Telemundo, indicó que lo único que provocaría es que mucha gente no declare sus impuestos por temor a ser deportada. “No tengo idea de qué tan efectivo sea esto o si va a funcionar. Para mí es una invasión a la privacidad de las personas”, precisó.

Si se aprueba que el Formulario 1040 incluya una pregunta sobre estatus migratorio, ¿cómo debe responder una persona que no es ciudadana estadounidense, pero cuenta con permiso de trabajo? Debe hacerlo con la verdad. “Debería responder que tiene autorización legal para trabajar. Recordemos que toda persona que trabaja en EE.UU., sin importar su estatus migratorio, tiene la obligación de reportar sus impuestos. Este cambio solamente describiría cuál es ese estatus o si no lo tiene”, dijo Haim Vásquez, abogado de inmigración, a N+ Univision.

Pero ¿qué ocurriría si un inmigrante responde “no” en el formulario? ¿Aun así debe presentar su declaración y pagar impuestos, si corresponde? “Aquí está la ironía del sistema tributario de este país: aunque una persona no tenga estatus legal, si trabaja en Estados Unidos —incluso sin autorización— tiene la misma obligación de declarar impuestos que una persona con permiso de trabajo. Por lo tanto, debe presentar su declaración. La pregunta simplemente busca determinar quién tiene o no autorización legal para trabajar y qué reembolso podría recibir, pero la responsabilidad de declarar se mantiene”, manifestó Vásquez.

¿A QUIÉNES PODRÍA AFECTAR?

El mayor impacto potencial sería para quienes reclamen ciertos créditos tributarios reembolsables. Una propuesta regulatoria de Treasury e IRS busca restringir la parte reembolsable de cuatro créditos a personas que no sean ciudadanas, nacionales de EE.UU. o “extranjeros calificados”:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)

Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC)

Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense (AOTC)

Crédito Tributario por Adopción

Según el análisis del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), los grupos que podrían verse afectados incluyen a algunas personas con DACA, TPS, solicitantes de asilo y titulares de visas U. En muchos casos, las personas indocumentadas ya no califican para esos créditos porque suelen exigirse números de Seguro Social válidos para trabajar; por eso, el efecto más directo de la propuesta recaería en ciertos inmigrantes con presencia legal.

¿CÓMO PUEDE CAMBIAR TU REEMBOLSO?

Esta propuesta no necesariamente impediría que presentes taxes ni eliminaría de forma automática todos los créditos. El punto clave es la porción reembolsable: la cantidad que el IRS te devuelve incluso cuando el crédito excede el impuesto federal sobre la renta que adeudas.

Por ejemplo, si una familia cumple las reglas generales de un crédito, pero no cumple el nuevo criterio migratorio que se adopte finalmente, podría conservar una parte del crédito para reducir impuestos que debe, pero perder la porción que se entrega como reembolso. ITEP estima que las familias afectadas podrían perder, en promedio, más de US$3,000 al año, aunque esa cifra es una proyección del análisis y Treasury e IRS han reconocido que no cuentan con datos para calcular con precisión el número total de contribuyentes afectados.

¿QUÉ HACER DESDE AHORA?

Lo primero que debes hacer es que no debes presentar información según un borrador. Debes esperar el Formulario 1040 final y las instrucciones oficiales para la declaración de 2026, que normalmente se presenta durante 2027.

Tampoco dejes de declarar solo por esta posible pregunta, ya que tener un historial de cumplimiento tributario puede ser importante. Recuerda: dejar de presentar una declaración requerida puede generar problemas fiscales.

Revisa tu caso antes de reclamar créditos. Para ello, debes conservar documentos de identidad, SSN o ITIN, autorización de empleo, constancias migratorias y comprobantes de ingresos.

Lo más importantes es que desconfíes si el IRS te pide por texto, WhatsApp o redes sociales que envíes fotos de tus documentos migratorios, SSN, ITIN o PIN de identidad, pues se trataría de una estafa. Verifica cualquier aviso en tu cuenta oficial del IRS o con un profesional autorizado.