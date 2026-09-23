Para miles de adultos mayores en Nueva York, el presupuesto mensual se ve afectado por gastos que van desde los alimentos y los medicamentos hasta el transporte y los impuestos de una vivienda. El costo de moverse en subway o autobús, las compras del hogar, las consultas médicas y las facturas tributarias puede dejar poco margen al cierre de cada mes. La situación es conocida en comunidades como Washington Heights, Jackson Heights, Corona, Sunset Park, el Bronx y Staten Island, donde muchos residentes de la tercera edad buscan maneras de estirar sus ingresos. En ese contexto, existen apoyos públicos para reducir costos de alimentación, movilidad y propiedad, aunque una parte de la población elegible todavía desconoce que puede solicitarlos, según informa Secret NYC.

Los programas no son promociones temporales ni pagos garantizados para toda la población. Se trata de ayudas oficiales con requisitos de edad, ingresos, residencia, discapacidad o condición de propietario. En algunos casos, basta con revisar una solicitud ya existente; en otros, es necesario presentar documentos, reportar gastos permitidos o confirmar que los datos personales estén actualizados. La diferencia puede ir desde pagar menos por cada trayecto hasta recibir un alivio considerable en los impuestos escolares de una vivienda.

LOS TRES PROGRAMAS QUE CONVIENE REVISAR

Programa ¿A quién está dirigido? ¿Qué gasto puede reducir? Beneficio clave SNAP Hogares que cumplen los requisitos de ingresos, incluidos aquellos con una persona de 60 años o más o con discapacidad Alimentos Los gastos médicos de bolsillo que superen US$35 al mes pueden ser deducibles en el cálculo MTA Reduced-Fare Personas de 65 años o más y personas con discapacidades que califican Transporte público La tarifa reducida en subway y autobuses locales es de US$1.50 en 2026 Enhanced STAR Propietarios de vivienda de 65 años o más que cumplen los requisitos Impuestos escolares de la propiedad Ofrece un beneficio mayor que Basic STAR

Tener una pensión, recibir Seguro Social o trabajar algunas horas no significa automáticamente que una persona quede fuera. Cada ayuda usa criterios diferentes. En SNAP, por ejemplo, los costos médicos permitidos pueden modificar la evaluación de ingresos y cambiar el resultado de la solicitud.

1. SNAP PUEDE CONSIDERAR GASTOS MÉDICOS

SNAP suele relacionarse con apoyo para comprar alimentos. Sin embargo, para hogares donde vive una persona de 60 años o más, o alguien con discapacidad, el cálculo puede incluir una deducción por ciertos gastos médicos no reembolsados.

Si esos desembolsos superan US$35 al mes, pueden reducir el ingreso que se toma en cuenta para determinar la elegibilidad y el monto mensual. No significa que el beneficiario reciba US$35 adicionales en su tarjeta. La medida permite que la evaluación refleje mejor los costos reales que enfrenta el hogar.

Este aspecto puede ser especialmente útil para quienes destinan parte de su ingreso a medicamentos, primas de Medicare, tratamientos, atención dental o traslados a consultas. En familias hispanas de Nueva York, donde es común que hijos, padres y abuelos compartan gastos, conservar los comprobantes ayuda a evitar que el cálculo deje fuera pagos importantes.

Entre los costos que pueden ser considerados están:

Primas de seguro médico.

Primas de Medicare pagadas por el beneficiario.

Medicamentos recetados.

Atención dental.

Consultas médicas y determinados tratamientos.

Algunos traslados relacionados con citas de salud.

Equipos y suministros médicos.

Determinados servicios de cuidado en el hogar.

No todos los desembolsos califican. Los montos cubiertos o devueltos por un seguro, Medicare o Medicaid no pueden reportarse nuevamente como deducciones. Por esa razón, es recomendable guardar recibos, facturas, cartas de cobertura y estados de cuenta antes de iniciar una solicitud o una recertificación.

Son muchos los comercios en Nueva York que aceptan la EBT Card, donde se carga el saldo de SNAP (Foto: AFP)

El MTA Reduced-Fare Program es uno de los beneficios más fáciles de entender. Las personas de 65 años o más, junto con quienes cumplen ciertos criterios de discapacidad, pueden acceder a una tarifa menor en el subway, Staten Island Railway y buses locales.

Desde enero de 2026, el pasaje reducido cuesta US$1.50. La tarifa regular es de $3. Para quien se moviliza a diario entre el trabajo, el médico, el supermercado o las visitas familiares, ese descuento puede tener un impacto relevante durante el año.

Concepto Tarifa en 2026 Subway y autobús local: tarifa regular US$3.00 MTA Reduced-Fare US$1.50 Ahorro por viaje US$1.50

Un adulto mayor que realiza dos trayectos por día, cinco días a la semana, durante 50 semanas, puede hacer alrededor de 500 viajes al año. Si paga la tarifa reducida en lugar del precio completo, el ahorro aproximado sería de US$750.

El programa también está integrado con OMNY, el sistema de pago sin contacto de la autoridad de transporte. Según las opciones disponibles para cada usuario, es posible utilizar una tarjeta OMNY o un medio de pago compatible una vez aprobada la tarifa especial. Quienes siguen pagando el precio completo pese a cumplir los requisitos deberían revisar su situación antes de continuar recargando saldo.

El beneficio está dirigido a:

Personas de 65 años o más.

Personas que reciben Medicare por razones distintas de la edad.

Residentes con determinadas discapacidades físicas, visuales, auditivas, cognitivas o de movilidad.

Personas con enfermedad mental grave que reciben Supplemental Security Income, bajo los criterios establecidos.

La MTA ofrece descuentos a un grupo importante de ciudadanos en Nueva York (Foto: MTA)

3. ENHANCED STAR PUEDE ALIVIAR LOS IMPUESTOS ESCOLARES

Enhanced STAR está dirigido a propietarios de vivienda que cumplen los requisitos de edad e ingresos. Es parte del programa School Tax Relief, conocido como STAR, y puede reducir la carga vinculada a los impuestos escolares de la residencia principal.

No se trata de una rebaja general para toda la factura de impuestos de la vivienda. El beneficio se aplica a la porción escolar y puede variar según el valor de la propiedad, el distrito y el tipo de ayuda que reciba la persona.

Para acceder a Enhanced STAR en 2026, los requisitos principales incluyen:

Tener 65 años o más al 31 de diciembre del año correspondiente.

Ser propietario de la vivienda.

Usar la propiedad como residencia principal.

Cumplir con el límite de ingresos establecido por el estado.

El límite de ingresos para Enhanced STAR en 2026 es de US$110,750. La cifra considera los ingresos aplicables de los propietarios residentes y de sus cónyuges que viven en el domicilio.

UN CAMBIO RELEVANTE DESDE 2026

Nueva York simplificó el proceso para quienes pasan de Basic STAR a Enhanced STAR. Antes, muchas personas debían estar pendientes de presentar una solicitud adicional al cumplir 65 años. Desde 2026, ese paso ya no es necesario para los beneficiarios del crédito STAR que califican.

El Department of Taxation and Finance señala que enviará automáticamente el crédito mejorado a quienes sean elegibles. Para las personas que reciben la exención STAR, el estado notificará al asesor fiscal local cuando cumplan la edad requerida y efectuará la actualización si también se cumplen las demás condiciones.

Aun con esta modificación, es aconsejable confirmar si se recibe Basic STAR, Enhanced STAR, un crédito o una exención. La información de una cuenta, los cambios de domicilio, una transferencia de propiedad o una variación de ingresos pueden influir en el resultado.

¿CUÁNTO SE PUEDE AHORRAR?

No hay un monto universal. La cifra final depende de la composición del hogar, las entradas económicas, los gastos de salud, el número de trayectos y las características de la vivienda.

Programa Tipo de ahorro Potencial de ahorro SNAP Menor gasto de bolsillo en alimentos y posible deducción de costos médicos Variable según la situación del hogar MTA Reduced-Fare Menor precio por viaje Puede sumar cientos de dólares al año para usuarios frecuentes Enhanced STAR Alivio sobre impuestos escolares de la vivienda Puede representar una reducción significativa según la propiedad y la ayuda aplicable

La expresión “miles de dólares” debe leerse con cuidado. No todos los residentes recibirán esa cantidad, ni el dinero llega necesariamente como un pago directo. El impacto puede formarse gradualmente al combinar la ayuda alimentaria, el descuento de transporte y el alivio fiscal durante varios meses o años.

Por ejemplo, una persona que usa metro y buses de forma constante puede reducir cerca de US$750 anuales solo con la tarifa especial, según el número de recorridos. Un propietario que califique para Enhanced STAR podría obtener una reducción más alta en su factura tributaria, mientras que un hogar aprobado para SNAP puede liberar recursos para otras necesidades básicas.

¿DÓNDE COMPROBAR SI CALIFICAS?

La forma más segura de verificar estos beneficios es consultar los portales oficiales o pedir orientación en oficinas de servicio público. Conviene desconfiar de publicaciones que prometen “dinero gratis”, pagos inmediatos o inscripciones sin requisitos.

SNAP: revise la elegibilidad y reporte los gastos médicos permitidos ante la New York State Office of Temporary and Disability Assistance o la NYC Human Resources Administration.

revise la elegibilidad y reporte los gastos médicos permitidos ante la New York State Office of Temporary and Disability Assistance o la NYC Human Resources Administration. MTA Reduced-Fare: confirme la edad o condición elegible, prepare los documentos requeridos y consulte las opciones de pago disponibles mediante OMNY.

confirme la edad o condición elegible, prepare los documentos requeridos y consulte las opciones de pago disponibles mediante OMNY. Enhanced STAR: compruebe si recibe crédito o exención STAR y revise su situación con el New York State Department of Taxation and Finance o el asesor fiscal local.

Revisar cada caso puede tomar algunos minutos, pero el resultado puede hacer una diferencia sostenida en un presupuesto ajustado. Para muchos adultos mayores de Nueva York, identificar un beneficio disponible es una manera concreta de aliviar gastos que se repiten semana tras semana.