Conoce los horarios por país, canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para ver Ecuador vs. Corea del Sur por amistoso fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios por país, canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para ver Ecuador vs. Corea del Sur por amistoso fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Ecuador afronta una exigente prueba internacional ante Corea del Sur este jueves 24 de septiembre, en el Estadio Mundialista de Suwon, como parte de la jornada de amistosos por fecha FIFA. La Selección Ecuatoriana buscará medir su funcionamiento, consolidar variantes y sumar rodaje competitivo frente a un rival asiático de alto nivel, en un duelo clave dentro de su preparación internacional. El encuentro se jugará desde las 06:00 en Ecuador, Colombia y Perú; y a las 08:00 en Argentina, Uruguay y Chile.

¿Quieres ver el partido Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce la hora de inicio por país, qué canales de TV transmiten por señal abierta, cable y streaming online desde México, Estados Unidos y países de Sudamérica.

¿A qué hora juega Ecuador - Corea del Sur ENV IVO HOY 24 de septiembre?

País / zonaHora de inicio
Ecuador, Perú y Colombia06:00
México (centro)05:00
Argentina, Chile y Uruguay08:00
España13:00
Corea del Sur20:00

¿En qué canal transmite Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Ecuador vs. Corea del Sur se juega el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 06:00 en Ecuador, Perú y Colombia, por un amistoso FIFA en el Big Bird Stadium de Suwon. Hasta ahora, la única emisión confirmada es la de la cadena surcoreana KBS a través de YouTube; no hay una señal de TV ecuatoriana oficialmente anunciada.

País / territorioTVStreaming online
EcuadorTeleamazonas; TC Televisión (canal 10)Sitio web de Teleamazonas
Corea del SurKBSCanal oficial de KBS en YouTube
PerúSin canal de TV confirmadoYouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica
ColombiaSin canal de TV confirmadoYouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica
MéxicoSin canal de TV confirmadoYouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica
ArgentinaSin canal de TV confirmadoYouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica
ChileSin canal de TV confirmadoYouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica
UruguaySin canal de TV confirmadoYouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica
Resto de LatinoaméricaSin señal local anunciadaYouTube de KBS, sujeto a restricciones de territorio

KBS, la cadena pública surcoreana, es el único medio reportado como confirmado y lo emitirá mediante su canal de YouTube. Antes del inicio, conviene entrar al canal oficial de KBS y verificar que el directo esté habilitado en el país de conexión: diversos medios ecuatorianos advierten que todavía no existe confirmación de que la señal de YouTube pueda verse sin bloqueo geográfico en Ecuador o el resto de Latinoamérica.

La opción más segura para el público ecuatoriano es la televisión abierta. Teleamazonas transmitirá el partido y su cobertura previa inicia a las 05:45; además, su web figura como alternativa online. TC Televisión también programó la emisión desde las 05:40, por su señal abierta nacional.

¿Cómo llega Ecuador y Corea del Sur para el amistoso Fecha FIFA?

Ecuador apuesta por una base sólida y nombres de peso para imponer condiciones desde el arranque. Hernán Galíndez se perfila como titular en el arco, mientras que Willian Pacho liderará la línea defensiva, acompañado por Leonardo Realpe o Félix Torres. En la zona medular, Pedro Vite y Denil Castillo aportarán equilibrio, recuperación y salida limpia. La responsabilidad ofensiva recaerá en Gonzalo Plata, Keny Arroyo y Jordy Caicedo, un tridente con velocidad, desequilibrio y presencia en el área.

Corea del Sur, por su parte, presentará a Gu Sung-yun bajo los tres palos y una defensa comandada por Kim Min-jae, referente internacional y una de las principales figuras del equipo asiático. Lee Kang-in será una pieza clave para la generación de juego en el mediocampo, con la misión de conectar con Heung-min Son y Oh Se-hun, dos atacantes llamados a marcar diferencias en el duelo ante Ecuador.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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