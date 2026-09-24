Ecuador afronta una exigente prueba internacional ante Corea del Sur este jueves 24 de septiembre, en el Estadio Mundialista de Suwon, como parte de la jornada de amistosos por fecha FIFA . La Selección Ecuatoriana buscará medir su funcionamiento, consolidar variantes y sumar rodaje competitivo frente a un rival asiático de alto nivel, en un duelo clave dentro de su preparación internacional. El encuentro se jugará desde las 06:00 en Ecuador, Colombia y Perú; y a las 08:00 en Argentina, Uruguay y Chile.

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¿A qué hora juega Ecuador - Corea del Sur ENV IVO HOY 24 de septiembre?

País / zona Hora de inicio Ecuador, Perú y Colombia 06:00 México (centro) 05:00 Argentina, Chile y Uruguay 08:00 España 13:00 Corea del Sur 20:00

¿En qué canal transmite Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Ecuador vs. Corea del Sur se juega el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 06:00 en Ecuador, Perú y Colombia, por un amistoso FIFA en el Big Bird Stadium de Suwon . Hasta ahora, la única emisión confirmada es la de la cadena surcoreana KBS a través de YouTube; no hay una señal de TV ecuatoriana oficialmente anunciada.

País / territorio TV Streaming online Ecuador Teleamazonas; TC Televisión (canal 10) Sitio web de Teleamazonas Corea del Sur KBS Canal oficial de KBS en YouTube Perú Sin canal de TV confirmado YouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica Colombia Sin canal de TV confirmado YouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica México Sin canal de TV confirmado YouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica Argentina Sin canal de TV confirmado YouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica Chile Sin canal de TV confirmado YouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica Uruguay Sin canal de TV confirmado YouTube de KBS, sujeto a disponibilidad geográfica Resto de Latinoamérica Sin señal local anunciada YouTube de KBS, sujeto a restricciones de territorio

KBS, la cadena pública surcoreana, es el único medio reportado como confirmado y lo emitirá mediante su canal de YouTube. Antes del inicio, conviene entrar al canal oficial de KBS y verificar que el directo esté habilitado en el país de conexión: diversos medios ecuatorianos advierten que todavía no existe confirmación de que la señal de YouTube pueda verse sin bloqueo geográfico en Ecuador o el resto de Latinoamérica.

La opción más segura para el público ecuatoriano es la televisión abierta. Teleamazonas transmitirá el partido y su cobertura previa inicia a las 05:45; además, su web figura como alternativa online. TC Televisión también programó la emisión desde las 05:40, por su señal abierta nacional.

¿Cómo llega Ecuador y Corea del Sur para el amistoso Fecha FIFA?

Ecuador apuesta por una base sólida y nombres de peso para imponer condiciones desde el arranque. Hernán Galíndez se perfila como titular en el arco, mientras que Willian Pacho liderará la línea defensiva, acompañado por Leonardo Realpe o Félix Torres. En la zona medular, Pedro Vite y Denil Castillo aportarán equilibrio, recuperación y salida limpia. La responsabilidad ofensiva recaerá en Gonzalo Plata, Keny Arroyo y Jordy Caicedo, un tridente con velocidad, desequilibrio y presencia en el área.

Corea del Sur, por su parte, presentará a Gu Sung-yun bajo los tres palos y una defensa comandada por Kim Min-jae, referente internacional y una de las principales figuras del equipo asiático. Lee Kang-in será una pieza clave para la generación de juego en el mediocampo, con la misión de conectar con Heung-min Son y Oh Se-hun, dos atacantes llamados a marcar diferencias en el duelo ante Ecuador.