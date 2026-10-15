El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 80 años, recordó este jueves que no fuma ni bebe y bromeó con que, si consumiera alcohol, tabaco y drogas, “no estaría aquí”.

declaró durante un almuerzo en la Casa Blanca.

Tras estas palabras, bromeó con que la prensa ahora tratará de averiguar cuáles son esos “problemas graves” que asegura tener.

El republicano hizo estas declaraciones mientras presumía de su lucha contra el narcotráfico y afirmaba que México es un país controlado por los carteles de la droga.

El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

La salud del mandatario

Trump es abstemio, una decisión marcada por la muerte de su hermano mayor, Fred Trump Jr., en 1981 por complicaciones asociadas al alcoholismo.

La oposición demócrata ha cuestionado su capacidad para desempeñar el cargo después de que aparentemente dormitara durante algunos actos públicos.

Según el último informe médico de la Casa Blanca, tras una revisión en mayo, Trump, de 1.9 metros y 108 kilos, goza de “excelente salud” y es “totalmente apto” para ejercer como comandante en jefe.

Con información de EFE

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