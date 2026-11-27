Ludwig Mies van der Rohe, uno de los arquitectos más famosos e influyentes de la arquitectura moderna, popularizó esta frase. Durante mis estudios de diseño, tuve que caminar por los edificios del Illinois Institute of Technology de su autoría en múltiples ocasiones. En ese recorrido, es inevitable apreciar esta arquitectura simple que mezcla materiales como el vidrio, el metal y el concreto. Pero en lo simple hay un componente emocional, un punto de vista que refleja y resalta los jardines de alrededor.

El famoso less is more, en su máxima expresión, elimina la pretensión, pero maximiza la funcionalidad, y en esa funcionalidad se expresa el impacto que el diseño puede tener en nuestro día a día.

Esa conciencia del impacto que tienen quienes definen nuestro entorno es mágica. Uno puede tomárselo a la ligera y producir algo vendible, comercializable, o puede asumir la responsabilidad de definir un paisaje y, en este caso, la experiencia de miles de estudiantes de varias generaciones.

Jony Ive tiene también un punto de vista al respecto, que trajo a la conversación con Patrick Collison, CEO de Stripe, en el evento Stripe Sessions del 2025. Él dice que hay algo especial en el ebanista que se esmera en darle un buen acabado a la parte trasera de un cajón de armario que nadie verá.

¿Por qué especial?

Puede ser por el perfeccionismo. O por el compromiso laboral, o quizá por anticiparse a la posibilidad de que alguien desarme el armario y note el descuido de haber dejado una parte sin trabajar.

Pero, en el fondo, la magia está en el reflejo de los valores del ebanista, esos valores que tienen relevancia aun cuando nadie nos ve.

Ive sostiene que, si es posible reconocer cuando algo está diseñado a la mala, por salir del paso, también debe ser posible reconocer cuando algo está elaborado con cuidado. Y ahí yace la diferencia. Al final, en un mundo donde nos abrumará la repetición de las propuestas correctas pero genéricas de la IA, son los valores de quien diseña, de ese human in the loop, los que nos distinguirán.

Para mí, además, ese ebanista que describe el exdiseñador de Apple es una muestra del ejercicio de la libertad. La investigación y la data nos pueden dar, hasta cierto punto, lineamientos y directivas sobre lo que los usuarios de un producto o servicio esperan, pero en los valores de quien diseña y en la libertad creativa de tomar decisiones más allá del *conjoint analysis* o del reporte de *insights* está el potencial de diferenciación.

Como líderes, tomamos muchas decisiones en nuestro día a día que definen la estrategia de la organización. Roger Martin, uno de los 50 pensadores de gestión más influyentes según Thinkers50, sostiene que la estrategia es una combinación de rigor y de intuición. Son precisamente esos elementos que reflejan los valores y el punto de vista del líder los que distinguirán la estrategia de una empresa de la de su competencia.

En esos espacios en blanco entre el rigor de la data y la implementación es donde reside la oportunidad de la originalidad, la oportunidad de trabajar detalles que quizá nadie vaya a ver, pero que reflejen la importancia y el cuidado que les ponemos a aquellos servicios y productos que definen el mundo que rodeará a otros.

Rodrigo Isasi es Partner & Managing Director en empathy.la