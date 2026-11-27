El Consejo de Estado prometió reforzar el papel del denominado “equipo nacional” y mejorar las políticas para canalizar fondos de largo plazo hacia las acciones, según la agencia de noticias Xinhua. Las autoridades también dijeron que tomarían medidas contra el fraude financiero y alentarían a las empresas cotizadas a aumentar el pago de dividendos y la recompra de acciones.

El índice CSI 300, una referencia de las acciones locales, saltó 4.2%, su mayor ganancia diaria desde octubre de 2024. Las tecnológicas estuvieron entre las que más avanzaron: el índice Star 50, de fuerte peso de fabricantes de chips, se disparó un 15% en su tercera mejor jornada de la historia. El optimismo se extendió a Hong Kong, donde el índice Hang Seng Tech avanzó 6.5%.

Aunque incluyó pocas medidas nuevas, la declaración impulsó la confianza por el momento en que fue publicada y por el respaldo oficial al papel del equipo nacional. La mayoría de los índices bursátiles chinos habían entrado en un mercado bajista este año, ya que los débiles resultados empresariales y la fragilidad de la economía daban a los inversionistas pocos motivos para comprar tras la liquidación tecnológica global. Sin embargo, los inversionistas recibieron con optimismo la inusual señal política incluida en el comunicado, y el volumen total negociado en bolsa aumentó a 2 billones de yuanes (US$ 300,000 millones), el mayor nivel en casi un mes.

“La intención es inequívoca: los responsables de política quieren estabilizar la confianza del mercado”, dijo Chen Shi , gestor de fondos de Shanghai Jade Stone Investment Management Co. “Esta es ya la segunda reunión del Consejo de Estado este mes que subraya la importancia de la estabilidad del mercado de capitales”.

Tecnológicas chinas anotan mayor alza en dos años.

Las tecnológicas impulsaron el repunte del CSI 300, con Eoptolink Technology Inc. y Zhongji Innolight Co. avanzando hasta el límite de 20%. Las acciones vinculadas a la IA habían sido especialmente golpeadas por la liquidación de este año, ya que sus valoraciones relativamente altas quedaron bajo escrutinio al tiempo que Estados Unidos limitó el acceso de China a chips de alta gama.

“El equipo nacional está preparado para intensificar el apoyo al mercado”, señaló un comentario de Xinhua publicado más tarde. “Esta es la primera mención del equipo nacional en el comunicado de una reunión del Consejo de Estado, y la promesa de liquidez indica que Central Huijin dispone de abundante capacidad”, agregó.

Central Huijin Investment Ltd. es una compañía estatal de inversión que actúa como accionista controlador del gobierno en los mayores bancos e instituciones financieras de China y que interviene regularmente para comprar fondos cotizados en bolsa durante las caídas del mercado.

La declaración también prometió brindar apoyo específico a empresas tecnológicas de alta calidad para que avancen con ofertas públicas iniciales, al tiempo que se protegerá al mercado de compañías de “pseudotecnología” o empresas con cifras “infladas” que busquen salir a bolsa.

El yuan offshore borró una pérdida inicial y avanzó 0.1%, a 6.6555 por dólar, ante la mejora del apetito por el riesgo. Los bonos del gobierno bajaron ligeramente, con el rendimiento a 10 años aumentando un punto básico.

“El hecho de que el comunicado de la reunión del viernes por la mañana se publicara al mediodía mostró la urgencia que los responsables de política atribuyen a la estabilidad del mercado”, dijo Chen Guo , estratega de Eastmoney Securities Co. “Esto sugiere que el mecanismo de estabilización se está volviendo más coordinado e institucionalizado y que los peores temores de una espiral negativa de liquidez probablemente hayan quedado atrás”.

El repunte marca un cambio respecto de los últimos meses, cuando el pesimismo sobre las acciones chinas había llegado a tal punto que ni siquiera las compras récord del “equipo nacional” lograban reducir significativamente las pérdidas intradía. La aceleración de las compras de ETF este mes se produjo después de que medidas previas, incluida la ampliación de herramientas de liquidez destinadas a estimular la compra de acciones, fueran ampliamente ignoradas.

Aún no está claro si el repunte bursátil del viernes marca el comienzo de una recuperación más amplia del mercado, ya que los fundamentos económicos del país siguen débiles. Aunque el crecimiento de las ganancias de las empresas industriales de China se aceleró el mes pasado hasta un máximo de cinco meses, se espera que las encuestas empresariales de noviembre muestren que la contracción manufacturera persiste.