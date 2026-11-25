El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, atribuyó el incremento de precios registrado en algunos alimentos al mayor costo del petróleo, debido a su impacto tanto en la producción de fertilizantes como en el transporte de los productos hacia los mercados.

Durante una declaración a la prensa, el titular del Midagri señaló que el Gobierno realiza un monitoreo diario del abastecimiento de alimentos que llega a Lima y a otros mercados del país. Según indicó, actualmente no se observa una reducción significativa en los volúmenes de ingreso.

“Sobre el tema de seguridad alimentaria, como ministerio venimos informando diariamente de la cantidad de ingresos que vienen ingresando a la capital y otros mercados. Ingresan diariamente entre 8,000 y 10,000 toneladas”, sostuvo Vinelli.

El ministro remarcó que, hasta el momento, el abastecimiento se mantiene dentro de los niveles habituales y no se ha producido un quiebre en el ingreso de alimentos. “Todavía no hemos visto un quiebre respecto a la cantidad de alimentos que está ingresando”, afirmó.

¿Por qué subieron algunos alimentos?

Vinelli reconoció, sin embargo, que determinados productos sí han registrado incrementos de precios. Explicó que uno de los principales factores detrás de esta situación es el comportamiento del precio del petróleo, que durante varias semanas del año superó los US$100 por barril.

“Si es correcto que en algunos casos específicos hay incremento de los precios. Se debe principalmente a que durante este año hemos tenido precios del petróleo por encima de los 100 dólares muchas semanas”, señaló.

Según el Midagri, entre 8,000 y 10,000 toneladas ingresan diariamente a Lima y otros mercados del país. (Foto: Jesus Saucedo)

De acuerdo con el ministro, el impacto del petróleo se traslada a diferentes etapas de la cadena productiva. Uno de los canales es la fabricación de fertilizantes, insumo fundamental para la actividad agrícola y, por tanto, para la producción de alimentos.

“El petróleo es un insumo clave para la producción de fertilizantes, insumo clave para la producción de alimentos, y también importante para el traslado de alimentos”, explicó.

A ello se suma el costo del transporte, que incide en el precio final de los productos cuando estos son trasladados desde las zonas de producción hacia Lima y otros mercados del país.

Vinelli sostuvo que estos factores vienen generando presión sobre los precios de determinados alimentos, aunque aclaró que esta situación no se ha traducido, por ahora, en una caída significativa del abastecimiento.

Producción agrícola cayó en setiembre

El ministro también informó que la producción del sector agrícola registró una contracción de 9% en setiembre frente al mismo mes del año anterior.

No obstante, precisó que esta caída todavía no se refleja en los volúmenes de alimentos que ingresan a los mercados, los cuales continúan dentro del promedio registrado a nivel nacional.

El Midagri informó que continuará realizando el seguimiento diario del abastecimiento y difundiendo las cifras correspondientes, con el objetivo de que la población conozca la disponibilidad de alimentos en los principales mercados.