Hace un tiempo, el Banco Mundial (BM) detectó que Perú pasó de ser un país de ingresos medios bajos a uno de ingresos medios altos. Este posicionamiento está avalado por unas fortalezas macroeconómicas que aún tienen espacio para crecer, indicó Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, durante su participación en el CADE Ejecutivos 2026.

El principal foro empresarial del país se desarrolla en Urubamba, Cusco, hasta el 26 de noviembre.

El “ataque” pendiente: las carencias desde la infancia

Monge destacó que, a pesar de la desaceleración reciente, el Perú mantiene una ventaja basada en cuatro pilares: un marco constitucional que favorece la estabilidad, un Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) autónomo y con metas de inflación, cuentas fiscales ordenadas y una alta apertura comercial con más de 20 acuerdos internacionales vigentes.

En esa línea, explicó que el potencial del país se enfoca en tres ejes. El primero tiene que ver con la riqueza minera en el sur (cobre, oro, plata y zinc); el segundo, con el desarrollo agroindustrial en el norte y, finalmente, el tercer elemento es la ventana de oportunidad poblacional.

Sobre este último punto, la cantidad de personas en edad de trabajar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), supera a la población dependiente. La situación se mantendrá aproximadamente hasta el año 2045, lo cual representa un intervalo de unos 20 años antes de que la población envejezca.

La verdadera debilidad es, más bien, el capital humano desde la primera infancia, enfatizó el economista: el país aún no logra mejorar la salud ni la educación de los niños. Al respecto, señaló cifras preocupantes: un 12% de desnutrición crónica, un 35% de anemia y menos del 10% de rendimiento adecuado en matemática y lectura en los colegios.

“Los problemas de baja productividad no nacen en la etapa laboral, sino en los primeros 1,000 días de vida”, resaltó.

Monge vinculó estos datos con la informalidad laboral, que hoy alcanza el 73%, y el ciclo de vida de los jóvenes: las deficiencias tempranas se “arrastran” hacia el resto del ciclo de productividad en el trabajo.

¿Qué se espera para al economía de Perú en los próximos 20 años? (Foto: Andina)

Las alertas para la economía de Perú

Monge también analizó los riesgos inmediatos que enfrenta la economía, como los conflictos geopolíticos y el Fenómeno El Niño, el mismo que podría restar hasta 2 puntos al PBI. Aunque estos impactos se mitigan en parte por los precios récord del cobre y el oro, generan un impacto desigual: golpean con dureza al sector pesca y amenazan mucho más al norte del país, mientras que, por ejemplo, servicios en Lima resiste mejor.

Debido a estos choques, la pobreza se ubicaría cerca del 26.5% para el 2027, con lo que sumaría un punto en este lapso de embate climático, como ya lo había adelantado Gestión en conversación previa con el experto. Sin embargo, el vocero planteó una hoja de ruta: si Perú logra crecer por encima del 4% anual, podría reducir la pobreza al 20% en 2031 y al 10% hacia los años 2042-2043. Esta meta es crucial para llegar “bien” a la eliminación del bono demográfico en 2045.

Además, hay un factor de modernidad que no quedó fuera de la ponencia: la Inteligencia Artificial. Al respecto, Monge destacó que el Perú necesita desarrollar con urgencia dos cosas: infraestructura digital y habilidades en su población. Hay una razón: Perú, más allá de crear IA, debe adaptarse de forma rápida a lo que ya existe.