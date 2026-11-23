Así lo adelantó Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, para Gestión. El especialista será ponente en la próxima reunión de CADE Ejecutivos 2026, que se realizará en Urubamba, Cusco, del 24 al 26 de noviembre.

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El golpe más allá de la emergencia

Monge explicó que el choque a causa del fenómeno de El Niño (FEN) puede representar mucho más que una temporada de menores ingresos para algunos hogares. La pérdida de activos y medios de vida compromete su capacidad de producir y sostenerse en el tiempo. Un golpe inicial, en otras palabras, se convertiría en una fragilidad económica persistente.

“Los escenarios están vinculados básicamente a la intensidad que va a tener el FEN; es decir, a su capacidad destructiva. Luego, la desaceleración que va a tener la economía y la duración que va a tener este efecto en el tema de precios y de la capacidad de respuesta del Gobierno”, dijo.

Precisó, por tanto, que si bien la pobreza en 2025 cerró en 25.7%, en 2026 tendría una caída leve en el rango de 25% y 25.5%; mientras que para 2027 registraría entre 25% y 26%. Concluyó, así, que el choque climático y económico sumaría entre 0.5 y 1 punto porcentual de pobreza adicional, en promedio, durante este periodo, dependiendo de su magnitud.

Al respecto, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha señalado que el evento atmosférico se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, y después se debilitaría progresivamente hasta julio del mismo año.

La pobreza en 2025en Perú cerró en 25.7%. (FOTO: GEC)

La “geografía” de la vulnerabilidad

Asimismo, Macroconsult ha analizado el impacto del FEN a nivel macrorregional. Las expectativas son heterogéneas: la macrorregión norte sería la zona más golpeada y su economía crecería apenas entre 1.9% y 2% en 2027. El comportamiento aún positivo estaría sustentado, sobre todo, por el segundo semestre.

En detalle, hacia la segunda mitad del próximo año se proyecta una recuperación rápida de la pesca, con un crecimiento estimado de 3.1%, y de la manufactura primaria, con alrededor del 3%.

Por su parte, la macrorregión sur sufriría a causa de la sequía. No obstante, a diferencia del norte, el sur cuenta con la actividad minera como un motor que “amortiguará” las pérdidas económicas.

La selva, en cambio, figura entre las menos afectadas. Para el 2027, Monge estimó un crecimiento del 3.4%.

La que también se ubica como una zona con menor nivel de impacto directo es Lima Metropolitana: “Lima Metropolitana estaría creciendo alrededor del 3%”, concluyó el experto.